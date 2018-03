Diretta Cremona Pesaro risultato live 33-26 streaming video e tv | fine 10' ! basket

Diretta / Cremona Torino (risultato finale 87-92 - overtime) : la Fiat è in finale! (Coppa Italia) : Diretta Cremona Torino , risultato finale 87-92 : dopo un overtime la Fiat batte la Vanoli in una partita tiratissima ed è in finale di Coppa Italia, traguardo meritato per una squadra rinata(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 20:03:00 GMT)

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Vanoli Cremona-FIAT Torino in Diretta : a caccia del primo posto in finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due semifinali valide per le Final Eight della Coppa Italia di Basket 2018 tra Vanoli Cremona e FIAT Torino. La Vanoli è uscita vincente, contro pronostico, dal suo quarto di finale con la Sidigas Avellino, al termine di una partita tirata fino alla fine nella giornata di giovedì. Torino, invece, ha superato l’Umana Reyer Venezia in una partita molto particolare, in cui ha preso un ...