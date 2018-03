DIRETTA Combinata Crans Montana | guida l' Italia Streaming video e diretta tv Coppa del

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 4 marzo : Hirscher domina nella prima manche dello slalom - ottima Goggia nel superG della combinata ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della giornata dedicata agli Sport Invernali: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 09.00. Buon divertimento! CLICCA IL ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino da podio. Svizzere favorite. : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d'oro e di bronzo conquistate alle ...

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Austria davanti dopo il salto ma la Germania è vicina! Italia : serve la rimonta per un buon piazzamento : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta della Combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il terzo e ultimo titolo di questa specialità dopo quelli vinti da Eric Frenzel e Johannes Rydzek, entrambi tedeschi. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 4×5 km di sci di fondo a ...

