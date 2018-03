Derby a muso duro Spalletti | Facce cattive Gattuso | Avvelenati

ilgiornale

: #LaGazzettadelloSport - A muso duro: #MilanInter, il #derby della verità - A_Tutto_Milan : #LaGazzettadelloSport - A muso duro: #MilanInter, il #derby della verità - MilanNewsit : Derby, la Gazzetta dello Sport: 'A muso duro' -

(Di domenica 4 marzo 2018) nostro inviato ad Appiano G.C'è una data, il 27 dicembre, che ha cambiato se non tutto quasi. Quella sera dal clima ancora natalizio, si giocava ildi coppa Italia tra Milan e Inter. Nerazzurri in forma, rossoneri quasi disperati e reduci dal cambio di allenatore. Eppure vinse il Milan, ai supplementari e da lì cambiò moltissimo.ha rilanciato i suoi portandoli in zona Europa,è andato in crisi e quella Champions che sembrava cosa certa è tutta in bilico. Ora Milan e Inter si ritrovano, coi nerazzurri ancora avanti in classifica ma con umori, adesso, completamenti mutati.Basta questo per dire che stasera sarà tutto scritto? Nemmeno un po'. Perché questo è ile unnon è mai una partita come le altre. E quello che si giocherà in un San Siro da record d'incasso sarà unspeciale. In gioco non c'è lo scudetto ma la possibilità di ...