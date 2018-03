Delitto del parco Litta | isolato un campione di Dna

ilgiornale

(Di domenica 4 marzo 2018) Si sono rivelate molto difficili le indagini suldel. L'omicidio di Marilena Negri, 67 anni, resta un giallo. Nelle prime fasi gli inquirenti avevano anche escluso che si potesse trovare una traccia di Dna utile sul corpo della vittima. Tanto meno sotto le sue unghie, il tipico residuo di un tentativo di difendersi: la donna infatti portava i guanti. Ora però c'è un elemento nuovo. Ungenetico maschile esiste e sono in corso i confronti per provare ad associarlo a qualcuno.Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile e coordinate dal pm Donata Costa. Gli investigatori non si sono dati per vinti e sono riusciti a «ripulire» meglio una traccia, rinvenuta accanto a una macchia di sangue della vittima, che inizialmente sembrava inutilizzabile. Non è affatto certo tuttavia che il Dnaappartenga all'assassino. Si ...