Del Toro | ' Viviamo un periodo difficile | ci obbligano ad odiarci'

OSCAR 2018 - CHIAMAMI COL TUO NOME/ In lizza per due statuette con La forma Dell'acqua di Del Toro : OSCAR 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "CHIAMAMI col tuo NOME", poche possibilità di vittoria per lui...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:29:00 GMT)

Oscar 2018 - miglior regia : vincerà Del Toro ma noi tifiamo per Nolan e PT Anderson : La forma dell’Oscar. Vorremmo prendesse flagranza nelle sapienti mani di Paul Thomas Anderson o di Christopher Nolan, tornato al suo sguardo migliore con Dunkirk. Ma non sarà così. Si liquefarà in quelle, pur capaci ma non straordinarie di Guillermo del Toro, il presunto “plagiatore”, che continua ad essere il favorito alla corsa per la miglior regia de La forma dell’acqua, dove troneggia candidato fra le 13 nomination del suo film. E’ possibile ...

Oscar 2018 - la corsa per il miglior film : poche speranze per Guadagnino - se la giocano McDonagh e Del Toro : Diciamolo subito, per Luca Guadagnino e il suo Chiamami col tuo nome non c’è speranza. Nemmeno la sorpresa delle buste sbagliate 2017 potrebbe far riemergere dal cilindro dell’Academy il notevole film girato in terre lombarde che tanto esalta il nazionalismo cinematografaro. L’Oscar per il miglior film 2018 è oramai solo una questione interna tra due contendenti (su nove candidati): Tre manifesti ad Ebbing, Missouri di Martin McDonagh e La forma ...

I SOLITI SOSPETTI/ Su Iris il film con Kevin Spacey e Benicio Del Toro (oggi - 28 febbraio 2018) : I SOLITI SOSPETTI, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. Nel cast: Kevin Spacey, Benicio Del Toro e Gabriel Byrne, alla regia Bryan Singer. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:09:00 GMT)

Recensione : “La forma Dell’acqua” un altro mondo parallelo nella fiaba cinematografica di Guillermo Del Toro : In un universo privo di tempo e di leggi, una principessa senza voce diviene protagonista di una splendida fiaba che le permetterà di trovare l’amore della sua vita, un amore puro ed essenziale ostacolato da un terribile mostro. Comincia in questo modo l’intenso e nuovo racconto incantato del regista visionario Guillermo del Toro, una fiaba cinematografica capace di approdare agli Oscar del 4 marzo con ben tredici nominations. La storia narrata ...

C è un italiano dietro all uomo pesce di Guillermo Del Toro - Cinema - Spettacoli : Se quegli occhi scuri rimangono nel cuore dello spettatore, se quella pelle squamosa s'illumina quando lui si emoziona, se Sally Hawkins può in modo credibile , sempre di fantasy parliamo, innamorarsi ...

La forma dell'acqua di Del Toro accusata di plagio : Roma, 24 feb. , askanews, - La forma dell'acqua, il film di Guillermo del Toro candidato a 13 premi Oscar potrebbe essere un plagio. Ad accusare il regista messicano a una settimana dalla consegna ...

Guillermo Del Toro - "La forma dell'acqua" è un plagio?/ Oscar 2018 : una finzione creata ad arte? : "La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro è un plagio? Verso gli Oscar 2018: David Zindel ha denunciato il regista per aver copiato il lavoro del padre "Let me hear your whisper"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 21:30:00 GMT)