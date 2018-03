Dazi : Cina a Usa - 'pronti a rispondere' : ANSA, - PECHINO, 4 MAR - I rapporti tra Cina e Usa sono tra quelli bilaterali "più importanti al mondo" e la loro stabilità "interessa non soltanto i due Paesi", ha affermato Zhang Yesui, portavoce del Congresso nazionale del popolo, alla vigilia della sua apertura. L'interscambio commerciale ha ...

Dazi : Cina a Usa - 'pronti a rispondere' : ANSA, - PECHINO, 4 MAR - I rapporti tra Cina e Usa sono tra quelli bilaterali "più importanti al mondo" e la loro stabilità "interessa non soltanto i due Paesi", ha affermato Zhang Yesui, portavoce del Congresso nazionale del popolo, alla vigilia della sua apertura. L'interscambio commerciale ha ...

Dazi Usa - Pechino : "Prenderemo misure" : 7.58 I rapporti tra Cina e Usa sono tra quelli bilaterali "più importanti al mondo", e la loro stabilità "interessa non soltanto i due Paesi", ha affermato Zhang Yesui, portavoce del Congresso nazionale del popolo,alla vigilia della sua apertura. L'interscambio commerciale ha superato i 580mld di dollari ed "è normale che ci siamo problemi,ma se gli Usa prendono iniziative contro gli interessi cinesi,allora prenderemo misure necessarie".La ...

Usa : Calenda su scelta Trump su Dazi - Ue deve avere reazione misurata : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “La scelta di Trump di non escludere dai dazi l’Ue rischia di avere serie conseguenze che vanno ben oltre quelle economiche. Un’altra frattura in un Occidente già diviso e indebolito. L’Ue deve avere reazione misurata per non innescare una guerra commerciale”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda dopo che il presidente Usa, Donald Trump avrebbe ...

Usa - Trump conferma i Dazi e minaccia Ue : 'Tasse sulle auto europee' | : Il presidente degli Stati Uniti non solo mantiene le sue posizioni sull'import di acciaio e alluminio, ma punta anche il settore automobilistico. Il consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui Dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Ue valuta Dazi su import Usa in risposta al piano di Trump : L'Unione europea sta valutando l'applicazione di tariffe doganali del 25% su circa 3,5 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti se il presidente statunitense Trump andrà avanti con il suo ...

Dazi Usa - Coldiretti : frena Made in Italy : 14.59 L'annuncio di Dazi da parte dell'America di Trump, "mette a rischio 40,5 mld di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 il record storico, con un aumento del 9,8% rispetto al 2016". E' quanto emerge da una analisi Coldiretti-Istat. Conseguenza dei Dazi già a gennaio 2018 è stata una brusca inversione di tendenza, con un calo dell'1,4% delle esportazioni italiane in Usa. "Gli Stati Uniti -dice Coldiretti- sono il ...

Commercio - Trump annuncia Dazi sull’import e la Ue studia ritorsioni. Fmi : “Danneggerà anche l’economia Usa” : “Le restrizioni sulle importazioni annunciate dal presidente Usa causeranno probabilmente danni non solo al di fuori dagli Stati Uniti ma anche all’economia statunitense, inclusi il suo settore manifatturiero e quello delle costruzioni“. Parola del Fondo Monetario Internazionale, che ha commentato così l’intenzione dichiarata da Donald Trump – che del resto l’aveva promesso anche in campagna elettorale – ...

Coldiretti - per Dazi Usa a rischio 40 - 5 mld di export Made in Italy. Vino - olio e pasta i prodotti preferiti : Teleborsa, - A rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy per la guerra commerciale con gli Stati Uniti dopo il record storico del 2017, con un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente. ...

Guerra ai Dazi Usa - ritorsione Ue : dai jeans alle Harley : BRUXELLES Più che semplice aria di Guerra commerciale, si tratta ormai alla disposizione delle mine nel campo. Europa, Canada, Cina , con molta cautela, , perfino Russia: Trump ha riunificato un ...

Guerra ai Dazi Usa - ritorsione Ue : dai jeans Levi's alle Harley : di Antonio Pollio Salimbeni BRUXELLES Più che semplice aria di Guerra commerciale, si tratta ormai alla disposizione delle mine nel campo. Europa, Canada, Cina , con molta cautela, , perfino Russia: ...

Guerra ai Dazi Usa - ritorsione Ue : dai jeans alle Harley : Gli Usa sono il più grande importatore di acciaio del mondo, principali fornitori Canada, Brasile, Corea del Sud. Poi ci sono Cina ed Europa. La sola Germania copre il 4% delle importazioni americane.

Dazi Usa - Electrolux : stop investimento : 2.08 La multinazionale svedese Electrolux rinvia un investimento da 250mln di dollari per modernizzare l'impianto di Springfield, in Tennessee, dopo i Dazi sull'acciaio e l'alluminio prospettati dal presidente Donald Trump. "Riteniamo che le tariffe possano provocare un aumento dei prezzi particolarmente significativo per l'acciaio sul mercato Usa", ha detto il portavoce della società, Daniel Frykholm. Trump ha annunciato tariffe del 25% ...