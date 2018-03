Davide Astori trovato morto da solo nella sua camera di albergo

Davide Astori - l'ultimo post su Instagram della compagna Francesca Fioretti con la figlia : 'Sei la mia Vittoria' : La morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio italiano e non solo. Il difensore della Fiorentina era fidanzato con Francesca Fioretti , ex concorrente del Grande Fratello , e i due avevano avuto una figlia, Vittoria , che ora ha ...

Francesca Fioretti - chi è la compagna di Davide Astori : Davide Astori è morto a 31 anni lasciando sotto choc il mondo del calcio intero. Il difensore della Fiorentina era fidanzato con Francesca Fioretti , l'ex modella con un passato in tv al Grande Fratello e a Pechino Express. LEGGI ANCHE ---> L'ultimo post ...

Tragedia Astori - Della Valle : 'Davide uomo vero - lunedì avrebbe ' : Tutto il mondo del calcio sarà con la Fiorentina, con i giocatori e, soprattutto, con la famiglia Astori.

Fiorentina - è morto Davide Astori/ Ultime notizie : tre giorni fa gli ultimi test fisici : Davide Astori è morto: il capitano della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 20:39:00 GMT)

Morte Astori - che bel gesto di Fognini : vince il torneo di San Paolo e dedica la vittoria a Davide [VIDEO] : Morte Astori – “E’ un giorno triste per lo sport italiano. Non conoscevo Davide, ma sono vicino alla sua famiglia”. Grande Fabio Fognini. Il tennista italiano oggi ha vinto il torneo di San Paolo, ATP World Tour 250, ma il gesto più bello della sua giornata è arrivato a fine gara. Durante l’intervista di rito con il vincitore del torneo, Fognini si è mostrato triste ed ha dedicato la vittoria al povero Astori. Anche ...

Fabio Fognini - il trionfo a San Paolo e la dedica a Davide Astori : 'Questo trofeo è per te' : Poi il pensiero di Fabio per il capitano della Fiorentina ed il difensore della Nazionale Davide Astori, deceduto improvvisamente nella notte per arresto cardiaco: 'È un giorno triste per lo sport ...

Astori - il messaggio di Tomovic : "Davide - amico mio..." : Il mondo del calcio è sotto choc per la morte di Davide Astori . Diversi giocatori hanno mandato messaggi alla Fiorentina e alla famiglia per ricordare il capitano viola scomparso recentemente. E tra i ...

La lettera di Nedad Romovic per Davide Astori : 'Sei stato una persona speciale' - Ultime Notizie Flash : La lettera di Nedad Romovic per Davide Astori: 'Sei stato una persona speciale'. Sono tantissimi i messaggi dii affetto per il calciatore della Fiorentina morto nella notte del 4 marzo 2018

Davide Astori TROVATO MORTO IN HOTEL/ Ultime notizie - Della Valle : dolore immenso. Lutto cittadino a Firenze : DAVIDE ASTORI è MORTO: il capitano Della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Davide Astori trovato morto da solo nella sua camera di albergo : Il mondo del calcio si sveglia con una notizia che lascia senza parole. Oggi 4 marzo 2018 viene ritrovato Davide Astori senza vita nella camera del suo albergo, proprio ad Udine dove era in ritiro prima di affrontare la partita alle ore 15. Astori aveva 31 anni, nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, cresciuto nelle giovanili del Milan. Dopo un anno alla Cremonese ha giocato sei anni nel Cagliari per poi disputare un anno con la ...

Morte Davide Astori - Carlos Sanchez quasi sviene in campo quando gli danno la notizia : La notizia della Morte di Davide Astori ha sconvolto Carlos Sanchez , giocatore della Fiorentina fino allo scorso 31 gennaio e ora passato all'Esapnyol. Il colombiano, infatti, è stato informato della ...

Davide Astori - la morte e il senso della rete : Un tam tam sempre più frenetico ha percorso l'Italia, l'Europa e il Mondo, prima che la Fiorentina ufficializzasse la notizia che Davide Astori, capitano della Viola ma soprattutto un ragazzo di 31 ...

Morte Davide Astori - la ‘Fondazione per il tuo cuore’ : “Gli screening sono importanti” : “Una triste domenica per il calcio e per tutto lo sport italiano la perdita improvvisa di Davide Astori. Rimaniamo sempre sgomenti davanti a queste tragedie non annunciate che pero’ devono servire anche a far riflettere sull’importanza dei controlli cardiaci preventivi, soprattutto per chi fa sport a qualunque livello”. Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani ...