Davide Astori | da Taccola a Puerta e Morosini | le drammatiche morti nel calcio

Addio a Davide Astori - il capitano della Fiorentina trovato morto in hotel. Si ferma il calcio : Il calciatore 31enne è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio in albergo, a Udine mentre era in ritiro con la squadra per la partita di campionato con l'Udinese. E' stato trovato senza vita ...

È morto a 31 anni il capitano della Fiorentina Davide Astori : È stato trovato morto domenica mattina in un albergo di Udine, dove avrebbe dovuto giocare: si parla di un arresto cardiaco The post È morto a 31 anni il capitano della Fiorentina Davide Astori appeared first on Il Post.

FRANCESCA FIORETTI/ Chi è la fidanzata di Davide Astori : condoglianze di Alessia Marcuzzi e Martina Colombari : FRANCESCA FIORETTI, chi è la compagna di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto per attacco cardiaco. Le ultime notizie: condoglianze di Alessia Marcuzzi e Martina Colombari(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:01:00 GMT)

Davide Astori trovato morto da solo nella sua camera di albergo : Il mondo del calcio si ferma in segno di rispetto per il dolore della famiglia. della compagna Francesca Fioretti e della loro figlia Vittoria di due anni.

Davide Astori - l'ultimo post su Instagram della compagna Francesca Fioretti con la figlia : 'Sei la mia Vittoria' : La morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio italiano e non solo. Il difensore della Fiorentina era fidanzato con Francesca Fioretti , ex concorrente del Grande Fratello , e i due avevano avuto una figlia, Vittoria , che ora ha ...

Francesca Fioretti - chi è la compagna di Davide Astori : Davide Astori è morto a 31 anni lasciando sotto choc il mondo del calcio intero. Il difensore della Fiorentina era fidanzato con Francesca Fioretti , l'ex modella con un passato in tv al Grande Fratello e a Pechino Express. LEGGI ANCHE ---> L'ultimo post ...

Tragedia Astori - Della Valle : 'Davide uomo vero - lunedì avrebbe ' : Tutto il mondo del calcio sarà con la Fiorentina, con i giocatori e, soprattutto, con la famiglia Astori.

Fiorentina - è morto Davide Astori/ Ultime notizie : tre giorni fa gli ultimi test fisici : Davide Astori è morto: il capitano della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 20:39:00 GMT)

Morte Astori - che bel gesto di Fognini : vince il torneo di San Paolo e dedica la vittoria a Davide [VIDEO] : Morte Astori – “E’ un giorno triste per lo sport italiano. Non conoscevo Davide, ma sono vicino alla sua famiglia”. Grande Fabio Fognini. Il tennista italiano oggi ha vinto il torneo di San Paolo, ATP World Tour 250, ma il gesto più bello della sua giornata è arrivato a fine gara. Durante l’intervista di rito con il vincitore del torneo, Fognini si è mostrato triste ed ha dedicato la vittoria al povero Astori. Anche ...

Fabio Fognini - il trionfo a San Paolo e la dedica a Davide Astori : 'Questo trofeo è per te' : Poi il pensiero di Fabio per il capitano della Fiorentina ed il difensore della Nazionale Davide Astori, deceduto improvvisamente nella notte per arresto cardiaco: 'È un giorno triste per lo sport ...

Astori - il messaggio di Tomovic : "Davide - amico mio..." : Il mondo del calcio è sotto choc per la morte di Davide Astori . Diversi giocatori hanno mandato messaggi alla Fiorentina e alla famiglia per ricordare il capitano viola scomparso recentemente. E tra i ...

La lettera di Nedad Romovic per Davide Astori : 'Sei stato una persona speciale' - Ultime Notizie Flash : La lettera di Nedad Romovic per Davide Astori: 'Sei stato una persona speciale'. Sono tantissimi i messaggi dii affetto per il calciatore della Fiorentina morto nella notte del 4 marzo 2018

Davide Astori TROVATO MORTO IN HOTEL/ Ultime notizie - Della Valle : dolore immenso. Lutto cittadino a Firenze : DAVIDE ASTORI è MORTO: il capitano Della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:40:00 GMT)