Da Gentiloni a Meloni |  le pagelle dei 10 leader

Rifiuti Napoli - Di Maio : ‘Sembra Gomorra Da Renzi - Gentiloni e Meloni solo silenzio’ : “È allucinante. Sembra di vedere Gomorra, ma a differenza della serie qui devono vincere i buoni! Non devono passarla liscia!”. Sono le parole con cui Luigi Di Maio ha commentato su Facebook il terzo video dell’inchiesta di Fanpage, in cui l’ex boss e “agente provocatore” Nunzio Perrella incontra Biagio Iacolare, presidente del Cda di SMA Campania, e il suo mediatore, Mario “Rory” Oliviero, ex presidente del ...