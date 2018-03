Così i grandi di Hollywood ora si danno al piccolo

ilgiornale

(Di domenica 4 marzo 2018) Gli amanti della decrescita felice già battono le mani. Più la crisi si incista e più avanza la fine degli studiosiani, dei finanziamenti importanti, dei film girati in settimane e settimane sui set aperti in perdita, dei divi esosi e capricciosi. Succede che i soldi sono finiti e la Settima Arte ha imboccato il viale del tramonto: perché, dunque, non approfittare delle nuove tecnologie, leggere e sostenibili, e andare in sala, ai festival, in streaming, in maniera diversa da quella fin qui nota? Non si tratta di ragionamenti astratti, ma di realtà in via di consolidamento, se icone del cinema indipendente come Gus Van Sant e Steven Soderbergh girano i loro film con lo smartphone e li vendono su Amazon. Non senza sfilare nei festival importanti: Unsane (dal 14 giugno sugli schermi), horror-thriller di Steven Soderbergh, girato in 10 giorni col telefonino, ha appena fatto ...