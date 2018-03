Con la materia oscura vi porto dietro le quinte del nostro universo : «Possiamo immaginare l'universo come uno spettacolo teatrale». Il fisico Gianfranco Bertone dice che basta pensare a Shakespeare: «Tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le donne sono soltanto attori». O a Walt Whitman: «Il potente spettacolo continua, e tu contribuirai con un tuo verso». Il grande spettacolo dell'universo funziona così: «Ci sono i grandi ...

ISRAELE Astrofisico israeliano : trovata la 'prima prova Concreta' dell'esistenza della materia oscura : Gerusalemme , AsiaNews/Agenzie, - Se corretta, l'analisi di un Astrofisico israeliano potrebbe spalancare una finestra su uno dei più grandi misteri della scienza moderna: la materia oscura. In un articolo scientifico pubblicato il 28 febbraio sulla rivista Nature , il prof. Rennan Barkana dell'Università di Tel Aviv analizza un recente incontro '...

Il primo supermercato senza plastica - cibi Confezionati solo in materiali riciclabili : Il primo supermercato senza plastica, cibi confezionati solo in materiali riciclabili Il progetto, realizzato da una catena di supermercati con una organizzazione ambientalista, prevede un reparto plastic-free in ogni punto vendita per dimostrare che si può acquistare anche senza plastica.Continua a leggere Il progetto, realizzato da una catena di supermercati con una organizzazione ambientalista, prevede […] L'articolo Il primo ...

Pensioni - al via Convenzione in materia di cumulo : 5MILA DOMANDE - Intesa che consente di "riconoscere anche al mondo delle professioni un diritto a cumulare pezzi diversi di vita contributiva che si sono realizzati su un mercato caratterizzato da ...

Ricerca della materia oscura : l’esperimento DarkSide-50 Conferma l’efficacia dell’argon : È stato compiuto un nuovo importante passo in avanti, scientifico e tecnologico, nella Ricerca della materia oscura. Anzi due. l’esperimento DarkSide-50, in attività ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), presenta, infatti, due nuovi risultati sullo studio della materia oscura. I dati sono riportati il 21 febbraio durante la conferenza Dark Matter 2018 in corso negli Stati Uniti, ...

Bisfenolo : abbassamento delle soglie di tolleranza nei materiali a Contatto Con gli alimenti : Il Bisfenolo A (BPA) è una sostanza chimica usata prevalentemente in associazione ad altre sostanze chimiche per produrre plastiche e resine. Questa sostanza è usata nel policarbonato, un tipo di plastica rigida, trasparente e altamente performante. Il policarbonato viene utilizzato per produrre recipienti per uso alimentare come bottiglie, bibite con vuoto a rendere, biberon, stoviglie di plastica (piatti e tazze) e contenitori per riporre ...

BOLOGNA - ESPLOSIONE IN CANTINA/ Ultime notizie video : morto 59enne Con materiale bellico in via Canonici : BOLOGNA, ESPLOSIONE in CANTINA di via Canonici: Ultime notizie video, morto un 59 enne - Fiorenzo Romagnoli - che stava lavorando con materiale bellico nelle cantine del palazzo(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:48:00 GMT)

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino Convince e vola in semifinale! Rastelli tradito dai materiali : è fuori. Vuerich e Scardoni eliminate ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : tutti Con Federico Pellegrino! Rastelli tradito dai materiali : è fuori. Pellegrino ci prova! Vuerich e Scardoni eliminate ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

Maalhar è un lettore audio Con interfaccia in material design e supporto alle lyrics : Maalhar - Music Player è un lettore audio dotato di un'interfaccia in stile material design e una riproduzione musicale chiara e nitida. Tutte le opzioni dell'applicazione sono accessibili tramite degli swipe e lo sfondo dell'interfaccia cambia dinamicamente in base alla copertina dell'album in riproduzione ed è presente il supporto per i testi delle canzoni se nel dispositivo è installata l'app Musixmatch. L'articolo Maalhar è un lettore audio ...

NasCono le calze indistruttibili - fatte dello stesso materiale dei giubbotti antiproiettile - : Ciò si deve all'impiego di una delle fibre più forti del mondo, il kevlar , cinque volte più resistente dell'acciaio. Dal momento che è resistente anche al calore e alla fiamma, questa fibra di ...

Materia Rinnovabile : la rivista internazionale di eConomia circolare : Materia Rinnovabile è Materia utile, più e più volte, ed è il nome scelto dalla rivista internazionale di economia circolare di Edizioni Ambiente per rendere subito l’idea di innovazione e riciclo, di un mondo che può e deve rinnovarsi anche grazie alla circolazione di idee e progetti. Perché proprio in ottica di economia circolare, a circolare non sono solo oggetti e risorse tangibili ma anche buone pratiche e proposte. (altro…) The ...

Mans Manetes. L'Alguer : Paraules - cançons i veus de minyons - materiale didattico in tutte le scuole : Il progetto è stato presentato sabato 20 de gennaio al Teatro Civico di Alghero, con due spettacoli, all'interno del calendario del Cap d'any e Mésqueunmes. della Fondaziome Meta, anteprima del ...

Internet - bambini sempre prima in rete. E per gli adolescenti scambiare materiale online Con sConosciuti non è rischioso : Bambine e bambini italiani accedono ad Internet sempre prima: tra i 6 e i 10 anni oltre la metà di loro usa abitualmente la rete, ma c’è una differenza di dieci punti percentuali nell’accesso tra le bambine al Nord rispetto al Sud, differenza meno accentuata nel caso dei bambini. E se le ragazze superano leggermente i coetanei maschi in competenze digitali, è anche vero che scelgono raramente facoltà tecnologiche all’università e che per loro ...