' Con Coco volevamo proporre idee diverse | fresche e vari punti di vista'

Coco Rocha - in passerella Con la figlia (e il pancione) : La settimana dedicata alla presentazione delle collezioni Haute Couture è da sempre la vetrina di moda più preziosa e all’avanguardia, in cui vediamo sfilare creazioni spettacolari da ogni punto di vista. E, visto che i colpi di scena in passerella sono sempre ben accetti, non è detto che non possa esserci spazio per un po’ di tenerezza, come accaduto durante il fashion show di Jean-Paul Gaultier. Per la collezione Primavera-Estate ...

Le nomination agli Oscar 2018 per Miglior Canzone e Colonna Sonora - da Hans Zimmer e Radiohead a Coco Con Michele Bravi per l’Italia : Sono state svelate oggi 23 gennaio tutte le nomination agli Oscar 2018, la cui cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 4 marzo 2018 al Dolby Theatre di Los Angeles. Tra sorprese e nomi preannunciati, c'è grande attesa per la categorie che riguardano il Miglior Film, Migliore Sceneggiature e Migliori Attori Protagonisti, ma spazio anche alla musica nelle categorie Miglior Canzone e Miglior Colonna Sonora Originale. Il premio Oscar per ...

'Coco' : il regista Andrea Molina ci ha racContato com'è nata l'idea del film : via GIPHY Durante la celebrazione del Día de Muertos , Miguel si ritrova intrappolato nel mondo dei morti , dove incontra Imelda e tutti i suoi avi. In questa dimensione parallela, scoprirà che ...

Coco affronta temi adulti e complessi Con poesia ed intelligenza : Il 2017 cinematografico si conclude con l’arrivo in sala del cartone animato Disney più atteso dell’anno: Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina, già candidato ai prossimi Golden Globes e probabile contendente anche per il relativo oscar. Coco narra la storia del piccolo Miguel, aspirante cantante che deve fare i conti con i divieti della sua […] L'articolo Coco affronta temi adulti e complessi con poesia ed intelligenza sembra ...

Coco : recensione sul nuovo cartone animato Disney Con le voci di Michele Bravi e Mara Maionchi : Arriva nelle sale Coco, nuovo cartone Disney con le voci di Michele Bravi e Mara Maionchi. Ecco la trama con la recensione e il video. In Messico c’è un giorno in cui i morti dall’aldilà vengono a trovare i vivi ed è chiamato: “los dia de losmuertos”. Coco da bambina aveva la musica nel sangue, questa passione è stata trasmessada suo padre che però ha abbandonato la famiglia per portare la sua passione in giro per il mondo. Da quel momento ...