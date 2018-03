Come puntare la parabola Sky

Milano - Casaleggio al comizio con Di Maio e Buffagni : “Puntare su indecisi - Come chi faceva le costine alle feste dell’Unità” : Davide Casaleggio è intervenuto domenica 18 febbraio al comizio di presentazione dei candidati M5s a Bresso (Milano) e ha invitato gli attivisti a puntare sugli indecisi negli ultimi giorni di campagna elettorale. “Penso che oggi siamo in grado di cambiare le cose – ha esordito – oggi vuol dire i prossimi 14 giorni”, due settimane al voto in cui occorre parlare soprattutto agli indecisi, quelle “persone che non sono ...

“Wow!”. La prima Livia di Montalbano senza veli. Per i fan che non l’hanno mai dimenticata - ecco spuntare foto… di Come mamma l’ha fatta : Non c’è commissario Montalbano senza lo strano modo di parlare dell’agente Catarella, senza conquiste del suo vice Augello. E non c’è Montalbano senza Livia, unica presenza in grado di contenere la testardaggine del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Che sia un prodotto televisivo (oltre che letterario) di successo è inutile dirlo. Non solo il boom di audience è garantito dai nuovi episodi (in realtà, sempre pochi per i telespettatori) ...

Berlusconi : “Maroni al governo? Lo escludo””Come coalizione possiamo puntare al 45%” : Berlusconi: “Maroni al governo? Lo escludo””Come coalizione possiamo puntare al 45%” Il leader di Forza Italia sul no di Maroni alla ricandidatura per le Regionali in Lombardia: “La sua è una scelta personale che rispetto. Lo dobbiamo ringraziare per il lavoro fatto. Fontana? Candidatura da valutare”. “A due mesi dalle elezioni siamo al 40%, punto […] L'articolo Berlusconi: “Maroni al ...