Code ai seggi per nuovo bollino L' affluenza è oltre il 58 per cento

A Milano e Roma è allarme per le Code ai seggi. Le amministrazioni comunali : "Andate a votare il prima possibile" : "Si suggerisce di recarsi ai seggi prima possibile e comunque almeno un'ora prima della loro chiusura". Sono le 15.28 quando il Campidoglio dirama una nota per cercare di contenere il caos che si è creato in alcuni seggi della Capitale, dove si registrano lunghe file di cittadini in coda per votare.La nota del Campidoglio"Le code registrate in queste ore, anche in altre città italiane, sono dovute in gran parte alle nuove ...

File ai seggi - non è la prima volta in Italia. Il precedente del 2001 : la chiusura dopo le 23 per smaltire le Code : Le code ai seggi con tempi di attesa per votare anche attorno ad un'ora hanno un precedente: le elezioni politiche del 2001 quando si registrarono in tutta Italia lunghe File di lettori con conseguenti proteste e chiamate alle forze dell'ordine.Le code più lunghe si registrarono in particolare a ridosso della chiusura dei seggi e il Viminale fu costretto a comunicare ai prefetti la necessità "di far votare tutti i cittadini in ...

