Circa il 51% degli elettori iblei ha votato alle 19 Ancora maglia nera a Vittoria e

Una nave con a bordo 251 persone si è ribaltata a Circa 70 chilometri a est di Manila - nelle Filippine : AFP ha scritto che una nave con a bordo 251 persone si è ribaltata al largo delle coste di Manila, la capitale delle Filippine. La Guardia costiera filippina ha detto che potrebbero esserci diversi morti e feriti, ma per il