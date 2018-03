Ganna e i miracoli all'italiana. La nuova vita del Ciclismo su pista : L'unico velodromo coperto , a Montichiari, fa acqua dal tetto. Ma i ct Villa e Salvoldi hanno pescato i talenti dalla strada L'Italbici su pista ha un nuovo fenomeno. Filippo Ganna, 21 anni, nell'...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : domenica 4 marzo. Italia per chiudere in bellezza - obiettivo podio nella Madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata di gare (domenica 4 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). La rassegna iridata volge ormai alla conclusione e la nazionale Italiana non può che ritenersi soddisfatta del bottino raccolto fino a questo momento, con la bellezza di 6 medaglie conquistate. Anche oggi, gli azzurri partono per fare bene e magari per andare a rimpinguare il medagliere. ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : domenica 4 marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Ultima giornata di gare a Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista. Oggi verranno assegnati gli ultimi quattro titoli nel Velodromo Omnisport. L’Italia punterà sulla madison maschile, con Simone Consonni e Liam Bertazzo e sulla corsa a punti femminile con Letizia Paternoster. Le finali verranno trasmesse in diretta streaming su Eurosport Player, mentre in tv Eurosport2 le trasmetterà in differita nella serata. Sarà possibile ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : altre due medaglie per l'Italia. Brillano Consonni e Paternoster/Confalonieri : Fa la storia l'americana Chloe Dygert : 3:20.060, nuovo record del mondo , migliora se stessa che era già riuscita a dar spettacolo nelle qualifiche, , battuta l'olandese Annemiek van Vleuten che è ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : altre due medaglie per l’Italia. Brillano Consonni e Paternoster/Confalonieri : Altra giornata emozionante ai Mondiali di Ciclismo su pista 2018 in quel di Apeldoorn (Olanda), la quarta e penultima. Cinque titoli assegnati, doppia medaglia per l’Italia che raggiunge quota sei in questa manifestazione iridata. Il primo oro di giornata nei 500 metri a cronometro femminili è andato alla tedesca Miriam Welte con il tempo di 33.150 alla velocità media di 54,299 km/h. Argento per la Russia Daria Shmeleva in 33.237. Bronzo ...

Mondiali di Ciclismo su pista - Paternoster-Confalonieri : l'Italia è di bronzo nella madison : Letizia Paternoster, 18 anni, e Maria Giulia Confalonieri, 24 anni, hanno vinto la medaglia di bronzo nella madison donne - conosciuta anche come "americana" - nei Mondiali di ciclismo su pista in ...

Ciclismo : Mondiali pista - bronzo azzurre : ROMA, 3 MAR - Quinta medaglia per l'Italia ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso in Olanda, ad Apeldoorn. Le azzurre Maria Giulia Confalonieri e Letizia Paternoster hanno conquistato il bronzo ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni si tinge di bronzo! L’erede di Viviani sul podio dell’omnium : Arriva la sesta medaglia per la spedizione italiana ai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Apeldoorn. In terra olandese Simone Consonni fa il bis: dopo il bronzo nell’inseguimento a squadre con il quartetto, arriva quello nell’omnium. Due podi in due specialità olimpiche, dunque, per il corridore della UAE Emirates, autore di quattro prove convincenti. Sesto nello scratch, quinto nella tempo race, terzo ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Letizia Paternoster e Maria Confalonieri - Italia all’Americana : bronzo stellare nella madison! : Un bronzo che vale oro. nella specialità olimpica della madison, ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento in quel di Apeldoorn (Olanda), la coppia tricolore formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri trova una fantastica medaglia, l’ennesimo trionfo per la spedizione azzurra che manda un chiaro segnale verso Tokyo 2020. La classica Americana, gara tradizionale per il Ciclismo su pista con le due atlete che ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : BRONZO ITALIA NELLA MADISON DONNE!!! Simone Consonni primo dopo tre prove nell’omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare (sabato 3 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). dopo il successo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale di ieri, che ha portato la quarta medaglia all’ITALIA in un’edizione già ora più che positiva, oggi si assegneranno cinque titoli e gli azzurri hanno possibilità di inserirsi NELLA lotta per il podio in almeno due di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni sogna l’oro nell’omnium! Primo dopo tre prove : si decide tutto nella corsa a punti : Simone Consonni tutto cuore e grinta nella terza delle quattro prove dell’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn. Una gara ed eliminazione davvero durissima per l’alfiere tricolore, che si è difeso con le unghia e con i denti ed è andato a prendersi una terza posizione davvero fondamentale in vista della corsa a punti che assegnerà le medaglie. L’azzurro, infatti, è stato a rischio sin ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Simone Consonni sesto nello Scratch dell’Omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare (sabato 3 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo il successo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale di ieri, che ha portato la quarta medaglia all’Italia in un’edizione già ora più che positiva, oggi si assegneranno cinque titoli e gli azzurri hanno possibilità di inserirsi nella lotta per il podio in almeno due di ...