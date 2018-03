Ciclismo | classiche di primavera 2018 | programma | calendario | dirette tv e live streaming

Ciclismo Cup : PMG Sport seguirà tutte le classiche italiane : Si può dire, dunque, che in uno scenario dove gli Sport più popolari hanno già provato l'esperienza del web attraverso contenuti live in streaming, grazie a PMG Sport il Ciclismo è entrato di ...

Ciclismo - Giacomo Nizzolo : “Il successo è una liberazione. Prima Sanremo - poi Classiche del Nord” : Dal sogno tricolore ad un 2017 da incubo. La vita dello sportivo, come quella di tutti i giorni, ti mette davanti a momenti eccezionali ed altri da dimenticare. L’importante è andare avanti e Giacomo Nizzolo ci è riuscito, tornando al top della condizione e trovando, in questo 2018, un successo che mancava ormai da troppo tempo. Lo ha intervistato la Gazzetta dello Sport. “Mi sono fatto un bel regalo di compleanno. Ci tenevo a ...

Ciclismo - frattura ad una costola per Matteo Trentin. Classiche di Primavera non a rischio : Il nuovo anno non si è aperto sotto i migliori auspici per Matteo Trentin. Secondo quanto riporta il quotidiano belga Het Nieuwsblad, il corridore italiano è caduto la scorsa settimana durante un allenamento, procurandosi la frattura di una costola. Il neo-corridore della Mitchelton Scott (ex Orica) dovrà dunque osservare qualche giorno di riposo forzato, per poi riprendere la preparazione in vista delle Classiche di Primavera, dove ambisce a ...

Ciclismo : una Sunweb a più punte. Tom Dumoulin per il Giro - Michael Matthews ed Edward Theuns per Ardenne e Classiche del Nord : Partito in sordina, pensando solo alle volate con i vari Marcel Kittel e John Degenkolb, il Team Sunweb sta crescendo anno dopo anno, puntando sempre più in grande e trasformandosi in uno dei più forti squadroni all’interno del circuito World Tour. Nel 2017 sono arrivati dei risultati eclatanti: la prossima stagione potrebbe far sognare ancor di più. Per le corse a tappe si punta ovviamente su Tom Dumoulin, uomo cardine della squadra. ...

Ciclismo - Matteo Trentin al bivio della carriera. Alla Orica per consacrarsi come uomo da Grandi Classiche : Tutto pronto per una nuova stagione di grande Ciclismo. Siamo Alla fine di questo 2017 ed è sicuramente tempo di bilanci, oltre che di ritiri in vista della prossima che partirà a breve (la prima corsa World Tour sarà in Australia, il Tour Down Under). In casa Italia si è reso grande protagonista Matteo Trentin: il corridore Trentino è stato molto probabilmente la più bella sorpresa per il Bel Paese. Da gregario di lusso a capitano nella ...