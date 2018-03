Chievo Sassuolo Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Serie A Chievo - Maran : «Contro il Sassuolo nessuna paura» : VERONA - Con i dubbi Giaccherini, Gamberini e Inglese il Chievo si avvicina all'importante scontro diretto per la salvezza di domenica. Al Bentegodi arriva il Sassuolo, avversario in crisi ma in ...

Serie A - Fiorentina-Chievo 1-0 - Sampdoria-Udinese 2-1 - Sassuolo-Lazio 0-3 : Fiorentina-Chievo 1-0 Tante occasioni sprecate e alla fine alla Fiorentina basta un gol al 6' di Biraghi , gran botta all'incrocio, per battere il Chievo. Dopo il gol del terzino gli ospiti vanno ...

Chievo-Cagliari - Lopez : "Domani serve qualcosa in più rispetto alla gara contro il Sassuolo" : Conferenza stampa del mister rossoblu Di: Marco Orrù "A Sassuolo è stato guadagnato un punto importante, in una partita fatta a metà. Troppi pochi tiri in porta, forse la nostra peggiore partita in ...

Addio possibile per Tonelli : Sassuolo - Sampdoria e Chievo alla finestra : Il Napoli è scatenato sul mercato: dopo essersi assicurato Machach, svincolato dal Tolosa, sarebbe molto vicino a prendere Verdi dal Bologna nonostante manchi ancora l’ok definitivo del giocatore. Non solo capitolo entrate però, oltre a Giaccherini che potrebbe salutare nelle prossime settimane, anche Tonelli sarebbe sul punto di dire Addio al Napoli. Per il difensore centrale, ormai relegato […] L'articolo Addio possibile per ...

Giaccherini - l’agente : “Sì a squadre come Fiorentina - Chievo e Sassuolo. No a quelle in lotta per non retrocedere” : Nel calciomercato Napoli di gennaio Emanuele Giaccherini è tra i giocatori azzurri che sembrano destinati a cambiare maglia. Negli ultimi giorni si sono sono susseguite diverse voci sulle squadre che potrebbero accoglierlo, prima tra tutte la Fiorentina. Indiscrezioni ormai ricorrenti su cui è intervenuto Furio Valcareggi, agente del centrocampista del Napoli, sulle frequenze di ‘Radio Bruno […] L'articolo Giaccherini, ...

