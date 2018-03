CHIARA FERRAGNI RINUNCIA OSCAR 2018 E AL RED CARPET Foto | ecco l' abito che avrebbe

CHIARA FERRAGNI : «L’abito che dovevo indossare agli Oscar» : Color rosa cipria, con volant e leggermente più lungo dietro quasi a voler imitare lo strascico da principessa. Quell’abito di Giambattista Valli che Chiara Ferragni avrebbe dovuto indossare alla notte degli Oscar 2018 di Los Angeles lo indosserà invece solo in giro per casa. Lo comunica la stessa con un post su Instagram: «Questo doveva essere il mio abito per gli Oscar domani. Ma sono ancora a riposo a casa. Che dite lo metto per stare ...

“Devo prendere una doula o è tardi?”. CHIARA FERRAGNI lo chiede ai fan ma… La compagna di Fedez lancia il sondaggio un mese prima del parto - ma non tutti hanno saputo risponderle. Molti non ne hanno proprio idea : ecco di che parla : Chiara Ferragni aspetta il primo figlio da Fedez e, secondo i piani, manca molto poco, adesso, alla nascita di Leone. Dovrebbe venire alla luce il prossimo 7 aprile e, per fortuna, sembrano superati i problemi in gravidanza che pochi giorni fa avevano fatto preoccupare tutti. Già, perché mai prima d’ora, forse, dolce attesa fu più ‘social’. Da quando è stata resa nota la notizia, infatti, i futuri genitori aggiornano di ...

Valentina Ferragni : alle sfilate per conto di CHIARA : Essere la sorella minore ha – da sempre – i suoi pro e i suoi contro. Tra i pro di cui gode la 25enne Valentina Ferragni, sorella minore della più nota Chiara, c’è evidentemente una strada spianata nel mondo della moda. Già da qualche anno la bionda Valentina, occhi azzurri e ciglia lunghe da bambola, affianca l’iper-influencer nei suoi eventi glamour, facendole da spalla e da accompagnatrice. Talvolta rimpiazzandola, ...

CHIARA FERRAGNI tira un sospiro di sollievo : "Leone sta crescendo" : Sono al settimo cielo Chiara Ferragni e Fedez, negli ultimi giorni molto preoccupati per il loro Leone, che nascerà tra poche...

CHIARA FERRAGNI e la gravidanza problematica - pericolo scampato : 'Leone sta crescendo - sono felice' : Dopo lo spavento della scorsa settimana, Chiara Ferragni e Fedez possono tirare un sospiro di sollievo. L'influencer più famosa del mondo, infatti, ha annunciato sulle stories di Instagram di essersi sottoposta a una nuova visita ginecologica, dall'esito molto positivo: ' Leone sta bene, sono felice'. Pochi giorni fa, era stato il ...

CHIARA FERRAGNI e Fedez - la paura è passata : «Leo sta di nuovo crescendo bene» : Chiara Ferragni e Fedez possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo una settimana di paura per una complicazione della gravidanza, la prima per la fashion blogger, l’allarme è rientrato. «Oggi sono 34 settimane, abbiamo appena fatto un’altra visita e Leo sta di nuovo crescendo bene. Tieni duro piccolo», ha fatto sapere la futura mamma, al settimo mese di dolce attesa, finalmente più serena. «Va tutto bene, va tutto bene», ha aggiunto ...

