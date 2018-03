Che cosa vuole dire «plurinominale»? Vocabolario per capire le elezioni

ARIANNA FONTANA/ "Sono molto determinata - so cosa voglio e me lo vado a prendere" (Che tempo Che fa) : ARIANNA FONTANA a Che tempo che fa: la pattinatrice di short track italiana più medagliata di sempre sarà ospite di Fabio Fazio nel programma di Rai 1.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 04:52:00 GMT)

“La sCheda non va nell’urna”. Elezioni 2018 : la novità (sconosciuta). Ecco cosa bisogna fare dopo aver votato : Meno di 24 ore al voto. Domani, urne aperte dalle 7 alle 23 per oltre 46 milioni e mezzo di italiani. In ballo il rinnovo del Parlamento. Ma come si vota? E con quale legge elettorale? Sapete che non dovrete inserire la scheda nella famosa ‘scatola’? Già, domenica, dopo aver votato, non sarà più l’elettore a inserire la scheda nell’urna ma dovrà consegnarla al presidente del seggio, che penserà a infilarla ...

Accordo Netflix-Sky - Che cosa cambia per gli abbonati? : Vi si potrà accedere anche attraverso NowTv, che è la piattaforma streaming - con la permette di vedere i programmi anche live e non solo on demand - di Sky. Che non rientra nella tipica offerta d'...

Vota qualunque cosa ma vota! Sennò ritorna B - e poi è inutile Che piangi : Se non succede un miracolo di quelli tosti né il M5S né tantomeno il centrosinistra avranno la maggioranza. Mentre c’è la possibilità che la destra ci freghi tutti. E io sono sinceramente terrorizzato all’idea. Molti sono sicuri che non succederà ma io non ci giurerei. E sinceramente non capisco chi dice che “tanto Berlusconi e Renzi sono uguali”. Posso elencare per ore quello che non condivido di Matteo Renzi ma non credo sia equilibrato ...

Serie Tv - Che cosa guardare a marzo : Le fan di Logan Huntzberger si segnino questo titolo: The Resident. Il nuovo medical drama, in onda dal 5 marzo su FoxLife, schiera Matt Czuchry, l’ex playboy miliardario di Una Mamma per Amica, nei panni di un dottore in gamba ma arrogante, che ben conosce il marcio dell’ospedale dove lavora. Al suo fianco, spunta un’altra vecchia conoscenza: Emily VanCamp, la Amanda Clarke di Revenge. LEGGI ANCHEThe Handmaid's Tale: il ...

Di Che cosa si parla quando si dice 'adolescente' : Le prove suggeriscono con forza che in molte parti del mondo questo cambiamento è almeno in parte dovuto all'aumento dei bambini sovrappeso e obesi, dice Biro. Roy Morsch/AGF Vari meccanismi ...

Cosa sono le scaldiglie e perché il traffico ferroviario è ancora in tilt : Fino a una settimana in pochi sapevano della loro esistenza, ma da lunedì gli italiani, soprattutto pendolari, hanno fatto - loro malgrado - la conoscenza delle scaldiglie. Perché è (anche) loro la ‘colpa’ della paralisi dei treni a Roma Termini, nel Lazio, e di conseguenza in gran parte d’Italia per quanto riguarda i convogli provenienti e diretti nella capitale. Il problema però non è che ...

Facebook fa un passo indietro : ecco Che cosa cambia : Dietrofront, non era una buona idea. Dopo averla annunciata con grande fanfara, Facebook ha scelto ora di mettere nel cassetto dei test falliti la "doppia bacheca", che avrebbe dovuto dividere in modo netto i post dei nostri contatti da quelli di pagine e personaggi pubblici che abbiamo scelto di seguire. Il progetto della sezione Explore non è riuscito, dicono dal social network, giunti alla conclusione che una sola bacheca ...

Il volontariato di Dries Mertens : “Non volevo Che si sapesse - ma i giornali ne parlano. Ecco cosa faccio - venite anChe voi” : “Alla fine ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere certe cose tramite i social”. Dopo il racconto dei giornali sui gesti di solidarietà di Dries Mertens, dalle pizze ai clochard fino ai finanziamenti al canile, passando per l’assistenza ai bambini ricoverati in ospedale, il giocatore del Napoli è venuto allo scoperto e ha postato un video sulla sua pagina Facebook per confermare le sue ...

Cosa succede dopo le elezioni politiChe del 4 marzo? Tutto quello Che c'è da sapere : Ci vorrà minimo un mese, forse anche di più. Una volta scrutinate tutte le schede e proclamati i risultati, il 5 marzo comincerà la maratona per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. Queste le tappe.4 MARZO. Le urne si chiuderanno alle 23. Lo spoglio delle schede non sarà breve, vista la complessità della legge elettorale. I risultati definitivi arriveranno in nottata.8-9 MARZO. I ...

In cosa consiste il nuovo arsenale di Putin - Che però nessuno finora ha visto : - da ultimo Putin si è vantato di un missile già noto dalla fine del 2016 che ha come caratteristica di essere l'Icbm più potente del mondo russo: RS-28 'Sarmat', denominato impropriamente dalla ...

MiChelle Hunziker e il pianto disperato a 5 minuti dalla diretta : cosa la ha sconvolta - in camerino : Lui è l'uomo più discreto del mondo e odia quando faccio queste cose. È arrivato abbastanza con un basso profilo, dopo la dichiarazione ha fatto foto con tutte le sciure dell'Ariston', ha concluso la ...

Che cosa non torna nella smentita di Fioramonti sul suo antisionismo : ... un processo che i funzionari israeliani sono spesso desiderosi di presentare come soluzione ai problemi idrici in tutto il mondo ". Insomma, per dire che una notizia non è vera, non basta ...