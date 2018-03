lastampa

: Eh io ci spero tanto per Timothee Chalamet. Mi piace sognare #Oscars2018 - SaraVerterano : Eh io ci spero tanto per Timothee Chalamet. Mi piace sognare #Oscars2018 - LaStampaTV : VIDEO | Chalamet: “Spero che la gente tragga esperienze da ciò che il film racconta” - robertafer993 : La competizione quest'anno è davvero alta; spero vincano Gary Oldman (Anche se ritengo encomiabile l'interpretazion… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) C'è anche Timothée, protagonista di Chiamami col tuo nome , Call Me by Your Name, del regista italiano Luca Guadagnino, tra i candidati come migliore attore protagonista della novantesima ...