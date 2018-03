C’è una città sotterranea sotto le piramidi di Ghiza?

“Fai schifo!”. C’è posta per te - il dramma di una famiglia distrutta. Choc e urla in studio. Davanti a una reazione del genere Maria De Filippi fatica a trattenersi e alla fine sbotta : Brutto momento ieri sera a C’è posta per Te con Maria De Filippi che si è trovata a fronteggiare il difficile caso di Nando. L’uomo infatti, è stato chiamato in trasmissione da figli, che non vede da anni, e dai nipoti che non ha mai conosciuto. Il motivo è semplice: Nando, tempo fa, abbandonò la famiglia per una donna, Luciana, tutt’ora sua compagna. Maria ha iniziato a raccontare la storia e subito è saltato all’occhio un ...

“Hai lasciato le pa**e a casa!”. C’è posta per Te - anche Maria contro Giorgio. Una frase dell’uomo fa scoppiare il putiferio in studio - e in rete è una sfilza infinita di insulti. Stavolta pure la De Filippi costretta a intervenire : E alla fine anche Maria ha perso le staffe. La signora di canale 5, sempre pacata e tranquilla non è riuscita a tacere davanti alla storia di Carmen e Giorgio, andata in onda durante l’ultima puntata di C’è posta per te che ha visto, tra l’altro, la partecipazione speciale di Luca Argentero e Emma Marrone. Carmen e Giorgio, rispettivamente figlia e padre che non si vedono e non si sentono da quasi dieci anni. I due si sono allontanati a ...

Come resistere alle tentazioni : ora C’è una app : Per qualcuno sono il sale della vita (Oscar Wilde ci ha costruito una carriera, l’aforisma “Posso resistere a tutto tranne alle tentazioni” è suo). Per i bacchettoni sono da evitare Come la peste, male assoluto dei nostri tempi caotici, moltissime a portata di click: shopping online, gioco d’azzardo, social network, sesso e chi più tentazioni ha, più ne (s)metta. D’altronde online è facile Come bere un bicchiere ...

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata : cast e profilo dei personaggi : Grande successo per La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, la serie tv di Rai 1 tratta dal romanzo di Andrea Camilleri: ecco il profilo dei personaggi e il cast I racconti di Andrea Camilleri si confermano molto amati dal pubblico italiano. La prima puntata de “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” è stato un vero e proprio trionfo con 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Risultati da ...

C’è CasaPound : Leu non va alla tribuna elettorale : C’è CasaPound: Leu non va alla tribuna elettorale “Questa lista – afferma Leu – rivendicail fascismo come esperienza storica di riferimento definendo ipropri aderenti come fascisti del terzo millennio. Nonintendendo noi legittimare questa cultura politica inalcun modo non parteciperemo nelprofondo rispetto dell’antifascismo”. Continua a leggere L'articolo C’è CasaPound: Leu non va alla tribuna elettorale ...

Meteo - brutte notizie : dopo Burian arriva Big Snow. Dopo l’ondata di gelo che ha stretto l’Italia in una morsa - non C’è tregua : tanta neve. Le previsioni : L’Italia è stretta in una morsa di gelo. La neve ha imbiancato la penisola e Dopo un primo momento di gioia per i fiocchi caduto, sono iniziati i disagi, oltre al freddo intenso. Ma se pensavate che Dopo le nevicate degli ultimi due giorni e il freddo siberiano di Burian il Meteo avrebbe concesso una tregua, dovrete ricredervi. Dal momento che sarà vero solo in parte. Le temperature gelide ci terranno chiusi in casa (per chi può ...

“Mio marito è scioccato”. Fissata con l’aspetto fisico - smette di depilarsi. Lascia che i peli crescano naturalmente su tutto il suo corpo. Dopo un anno senza lametta e ceretta - ecco il risultato (mamma mia). Se vi sembra un orrore - sappiate che dietro a questa scelta C’è una ragione molto seria : La società mette addosso troppo pressione. Soprattutto alle donne. E certe donne, stanche di dover far sempre felici gli altri, decidono di darci un taglio. E ribellarsi a certe convenzioni. È un po’ quel che ha fatto Sonia Cytrowska, 28 anni, di Gdynia, Polonia che da qualche tempo ha smesso di depilarsi e Lascia crescere i suoi peli. Su tutto il corpo. Sonia aveva solo 12 anni quando ha iniziato a depilarsi: guardava le riviste patinate e ...

Video di Annalisa a E poi C’è Cattelan tra la fisica e Una finestra tra le stelle nella stazione aerospaziale : Annalisa a E poi c'è Cattelan parla di musica ma anche di fisica. Notoriamente dottoressa in questa materia, l'artista si è soffermata a parlare dei suoi studi, che da sempre sembrano affascinare il conduttore del late night show di Sky Uno. Interessato all'argomento, Alessandro Cattelan ha voluto sapere se l'artista avesse mai ricevuto degli attestati di stima da parte dei suoi colleghi scienziati. Da questa domanda, nasce il racconto di ...

“È il ragazzo più bello del mondo!”. Chi è e dove vive. Occhio - però… Su Instagram è una star e la sua popolarità è cresciuta a dismisura dopo che una ragazza ha condiviso una sua foto. Ora è il più desiderato del globo - ma C’è un problema… l’età : “C.b.c.m.”, si diceva una volta (alla fine degli anni ’90), “cresci bene che ripasso”, era la traduzione della complessa sigla adolescenziale di tante ragazze italiane. Eppure, seppur in forma diversa, è la stessa cosa che stanno pensando ragazze e donne di mezzo mondo guardando le foto di questo bambino. C’è qualcosa di “malato” in questo? No! In un’epoca in cui siamo abituati a vedere ragazzini e ragazzine che sembrano ...

“La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – Michele Riondino protagonista del film dal romanzo di Andrea Camilleri. : Trasmessi con record di ascolti gli scorsi lunedì i due inediti di Montalbano e in attesa di rivedere le repliche nelle prossime settimane, stasera su Raiuno va in onda il film tv tratto dai libri di Andrea Camilleri “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata“, con protagonista Michele Riondino, che ha vestito i […] L'articolo “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – ...

La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata : i personaggi : La Mossa del Cavallo - Giuseppe Lanino e Michele Riondino Michele Riondino è il protagonista de La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata, ma è un volto già caro per il pubblico di Rai 1 e per gli appassionati di Camilleri e Montalbano. Tuttavia, pur essendo l’interprete più famoso del gruppo che dà vita alla storia, non è certo l’unico, anzi il racconto in onda questa sera su Rai 1 sarà ricco di attori e personaggi. ...

Corsa salvezza avvincente : C’è una squadra in caduta libera : Corsa salvezza – La 26^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica, c’è una squadra in caduta libera e che per il momento può essere considerata come la maggiore indiziata alla retrocessione, stiamo parlando del Sassuolo del tecnico Iachini, reduce dalla brutta prestazione casalinga contro la Lazio di Simone Inzaghi. Solo pareggi e sconfitte nelle ultime partite, ...

Aggressione a Brumotti - carabinieri di Palermo : “Nella vettura non C’è alcuna traccia di proiettile” : Non è stata trovata alcuna traccia di proiettile all’interno dell’auto della troupe di Striscia la notizia, colpita da una fitta sassaiola nel quartiere Zen di Palermo. Al momento quindi i carabinieri non confermano che contro l’auto sia stato esploso alcun colpo di arma da fuoco. Domenica pomeriggio l’inviato Vittorio Brumotti stava realizzando un servizio sullo spaccio di stupefacenti nel quartiere, quando l’auto sulla ...