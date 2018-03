C’è una città sotterranea sotto le piramidi di Ghiza?

“Maledetta arpia!”. C’è posta per te - amore choc e rissa trash. Che caos! Da una parte Federico 28 anni - dall’altra una mamma con due figli. Il pubblico si divide : Da una parte Federico, dall’altra Marta. In mezzo vent’anni di differenza, lui 28, lei 47. Poi Maria De Filippi e c’è posta per te. Maria che parla, discute, cerca di capire la situazione di un amore teso tra il desiderio di vivere e il blocco di una donna, madre di due figli, che non riesce a lasciarsi andare completamente. Figli, Roberta e Pasquale, che osteggiano la relazione. Proprio la ragazza, da sempre fortemente contraria a questo ...

C’è anche la pizza nel nuovo ristorante di Carlo Cracco - ma ecco quanto costa. Preparatevi alla sorpresa anche prima del conto - però : è una margherita diversa da tutte le altre - non solo per il prezzo : Evviva, una pizza stellata! Sì, nel nuovo ristorante di Carlo Cracco, inaugurato di recente in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, c’è anche un angolo bar-bistrot in cui assaggiare un classico della cucina italiana che difficilmente non incontra i gusti: l’intramontabile pizza margherita. Così, se avete sempre sognato di cenare in un ristorante stellato ma non vi sentite ancora pronti per piatti ricercati, ...

Stanotte C’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo) : una persona è morta - un’altra è gravemente ferita : Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): un uomo di 26 anni è morto, la sua compagna di 24 anni è stata gravemente ferita. L’esplosione aveva anche provocato un incendio, poi spento dai vigili del The post Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): una persona è morta, un’altra è gravemente ferita appeared first on Il Post.

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sotto le sue mani - ha sentito qualcosa di duro. Era un sacco e al suo interno c’era qualcosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...

“Ottima questa torta!”. Ma quello che c’era dentro li manda all’ospedale. Una vicenda choc tutta italiana : mangiano il dolce preparato da loro figlio e finiscono al pronto soccorso - quello che scoprono i medici li lascia senza parole : Non è proprio una cosa che capita tutti i giorni quella che è capitata nei pressi di Udine. Tutto inizia dopo un ricovero quantomeno sospetto di due signori, marito e moglie. Una sorta di intossicazione, o almeno è quello che sembra ma i sintomi sono curiosi così si comincia ad indagare. quello che si scoprirà poco dopo e che deve essere ancora confermato con certezza, è che il responsabile è il figlio dei due coniugi. Eh sì, perché i due ...

Barbara Bouchet : ‘Ho una pensione da 511 euro al mese e non C’è niente da fare’ : Barbara Bouchet negli anni 70 era una delle dive più note del cinema italiano e ha preso parte a tante, tantissime commedie dell’epoca, oggi, invece, ha una pensione mensile da appena 511 euro e suo figlio Alessandro, lo chef Borghese di 4 Ristoranti e altre trasmissioni, è diventato più famoso di lei. LEGGI: Alessandro Borghese chef felice: è nata Alexandra La pensione da 511 euro di Barbara Bouchet Relativamente alla sua pensione, la ...

The Librarians cancellata da TNT tra le ire dei fan : C’è ancora speranza per una quinta stagione? : The Librarians cancellata dopo quattro stagioni. Il network TNT ha messo la parola "fine" alle vicende del gruppo di bibliotecari, iniziate nel 2014 e basate sulla trilogia cinematografica con Noah Wyle. Il canale americano aveva già fatto strage cancellando Major Crimes e Zoo, quest'ultima trasmessa in Italia su Rai4 riscuotendo indignazione da parte del pubblico. Nonostante non brillasse in termini di ascolto, The Librarians ha sempre ...

Clamoroso. Massimo Giletti in tribunale. E la ragione è seria… Vi ricordate l’omicidio di Sarah Scazzi? Per carità non c’entra nulla - ma C’è una connessione con quel fatto : Massimo Giletti nella bufera. L’amato conduttore dovrà presentarsi in tribunale per difendersi. E cosa gli è successo questa volta? Beh, c’è di mezzo la sua trasmissione, l’Arena. Dunque, facciamo un passo indietro. Vi ricordate il caso di Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana uccisa 8 anni fa? Ecco. Sarah fu uccisa dalla cugina Sabrina Misseri e da Cosima Serrano, sua madre. Come ricorda la Corte Suprema, la ragazza venne strangolata da Sabrina ...

“C’è anche lui”. Ballando con le stelle - l’annuncio di Milly Carlucci. “E che ci fa?”. La conduttrice - emozionatissima per l’inizio dello show - ha svelato una grossa novità che il pubblico davvero non si aspetta. Wow! : Il gran giorno si avvicina: sabato 10 marzo inizia la nuova edizione di Ballando con le stelle che, anche quest’anno, vedrà come padrona di casa Milly Carlucci. Al suo fianco anche quest’anno ci sarà Paolo Belli (e l’orchestra). Ma Milly e Paolo non saranno soli sul palco. Questa edizione, infatti, vede una grande novità che però non vi sveleremo subito… Vi vogliamo incuriosire per bene… L’edizione di quest’anno parte con un dolore bello grosso, ...

Violenza su donne : C’è anche quella economica - una guida per riconoscerla : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Se ne parla meno di quella fisica e psicologica, ma la Violenza economica sulle donne è più diffusa, in Italia, di quanto si possa pensare, nascosta dietro forme subdole di controllo della gestione familiare. Dalla pretesa di rendiconti dettagliati delle spese della compagna alla scelta di negarle l’accesso ai conti correnti e alla gestione del budget per casa e figli, la Violenza economica “è una ...

“Mamma bis!”. Altro che crisi per la bellissima attrice. I pettegolezzi sono sempre in moto ma per lei - tra le più ammirate in Italia - C’è una splendida notizia e la cosa forse non farà molto piacere al celebre ex : “Ora sì che sono finalmente felice e risolta” : Secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi: è incinta. E per avvalorare la tesi pubblica una foto della bellissima attrice a spasso con il compagno con un pancino sospetto. La cosa non stupisce più di tanto, dal momento che ritrovata la pace del cuore aveva già messo al mondo uno splendido bebè e lo ha chiamto Jacques. E quindi si tratterebbe della seconda gravidanza per l’attrice Miryam Catania che dopo il turbolento matrimonio con ...

“Aiutateci a trovarlo” - appello disperato della mamma : tutti i dettagli di una vicenda che sta allarmando un’intera comunità. La sua macchina è stata ritrovata - ma di lui non C’è traccia : ogni piccolo dettaglio può essere importante : L’appello ormai si sta diffondendo rapidamente, anche grazie ai social che almeno in questi casi sono utilissimi, già perché si sta cercando un ragazzo scomparso. “Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta” è l’appello disperato di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il giovane è scomparso da Spoltore (Pescara) lo scorso 5 marzo, a bordo della sua Fiat Cinquecento. ...

“Mi hanno rovinato il compleanno”. 80 anni amari per Bruno Pizzul. La storica voce sportiva della Rai - e di intere generazioni - sta per tagliare un importante traguardo - ma per lui C’è stata una “brutta sorpresa” : Bruno Pizzul, la grande “voce” della telecronaca calcistica è da sempre un ciclista metropolitano. Pedala ancora il Bruno nazionale e lo fa verso il traguardo delle 80 primavere che sbocciano l’8 marzo. Ma è un compleanno davvero amaro per Bruno. Nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri, approfittando dell’assenza del popolare cronista sportivo e della moglie, dei ladri si sono introdotti e hanno rubato i gioielli ...

C’era una Volta permette di improvvisare audio-storie in stile RichardHTT e Fraffrog : C'era una Volta è un'applicazione ufficiale degli youtuber RichardHTT e Fraffrog che permette agli utenti di creare storie improvvisate prendendo spunto dalle parole casuali generate dall'app. L'app mette alla prova le capacita degli utenti di improvvisare con fantasia storie più o meno strampalate ma con un filo conduttore quantomeno valido. L'articolo C’era una Volta permette di improvvisare audio-storie in stile RichardHTT e Fraffrog è ...