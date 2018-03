C’è posta per te | Luca Argentero in difficoltà | “Fatico a trattenere l’emozione”

“Hai lasciato le pa**e a casa!”. C’è posta per Te - anche Maria contro Giorgio. Una frase dell’uomo fa scoppiare il putiferio in studio - e in rete è una sfilza infinita di insulti. Stavolta pure la De Filippi costretta a intervenire : E alla fine anche Maria ha perso le staffe. La signora di canale 5, sempre pacata e tranquilla non è riuscita a tacere davanti alla storia di Carmen e Giorgio, andata in onda durante l’ultima puntata di C’è posta per te che ha visto, tra l’altro, la partecipazione speciale di Luca Argentero e Emma Marrone. Carmen e Giorgio, rispettivamente figlia e padre che non si vedono e non si sentono da quasi dieci anni. I due si sono allontanati a ...

Ascolti tv ieri - Gli ultimi saranno ultimi vs C’è posta per te | Dati auditel 3 marzo : Quali son stati gli esiti degli Ascolti tv di ieri, sabato 3 marzo 2018? Vi siete sintonizzati su Rai 1 per vedere la prima Tv del film Gli ultimi saranno ultimi o avete deciso di guardare c’è posta per te su canale 5? Ecco a voi tutti i Dati auditel di ieri. Ascolti Tv ieri, 3 marzo **Dati disponibili a partire dalle ore 10.00** Rai 1. Su Rai 1 è andato in onda il film Gli ultimi saranno ultimi, pellicola del 2015 di genere Commedia, ...

Ascolti : C’è posta per te a 5 - 3 milioni (26 - 4%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 3 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 3 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la settima puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.349.000 spettatori (26,4% di share). […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te a 5,3 milioni (26,4%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 3 Marzo 2018. C’è posta Per Te 26.4% - Gli Ultimi Saranno gli Ultimi 14% : C'è Posta Per Te: Emma Marrone e Maria De Filippi Su Rai1 il film Gli Ultimi Saranno gli Ultimi ha conquistato 3.299.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle 21.27 alle 0.43 -. ha raccolto davanti al video 5.349.000 spettatori pari al 26.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.456.000 spettatori pari al 5.7% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto 1.294.000 spettatori pari ...

Ascolti tv ieri - gli ultimi saranno ultimi vs C’è posta per te | Dati auditel 3 marzo : Quali son stati gli esiti degli Ascolti tv di ieri, sabato 3 marzo 2018? Vi siete sintonizzati su Rai 1 per vedere la prima Tv del film Gli ultimi saranno ultimi o avete deciso di guardare c’è posta per te su canale 5? Ecco a voi tutti i Dati auditel di ieri. Ascolti Tv ieri, 3 marzo **Dati disponibili a partire dalle ore 10.00** Rai 1. Su Rai 1 è andato in onda il film Gli ultimi saranno ultimi, pellicola del 2015 di genere Commedia, ...

Maria De Filippi promossa : C’è posta per te si allunga di due puntate : C’è posta per te, Maria De Filippi: in arrivo due puntate extra Ottime notizie per i seguaci di Maria De Filippi e per i milioni di telespettatori di C’è posta per te. La ventunesima edizione del people show doveva chiudere i battenti sabato 17 marzo, e invece no: l’ultima puntata di C’è posta per te andrà in onda sabato 31 marzo. Una bella soddisfazione per Maria De Filippi, visti gli ottimi ascolti che sta ...

C’è posta per te durerà di più : il programma si allunga di due puntate : Quando finisce C’è posta per te 2018? Il prossimo 31 marzo: due nuove puntate per il programma di Maria De Filippi Due nuove puntate per C’è posta per te. Mediaset ha deciso di allungare il programma di Maria De Filippi con due puntate in più. Un modo per contrastare la concorrenza di Ballando con le […] L'articolo C’è posta per te durerà di più: il programma si allunga di due puntate proviene da Gossip e Tv.

Nando dice “Ne**i” a C’è posta per te : la reazione di Maria De Filippi : C’è posta per te, triste epilogo: Nando dice “Ne**i” A C’è posta per te è stata pronunciata una frase razziale da parte di Nando, chiamato in trasmissione dalla nipote Giada. Sui social si sta diffondendo la più totale indignazione riguardo l’espressione utilizzata dal signore: “Sono sconcertata”, “Ho capito bene?”, “Parente di Salvini?”, sono questi i tweet più ‘sobri’ scritti dai ...

Emma a C’è posta per te piange e regala il suo prezioso anello : C’è posta per te, Emma Marrone in lacrime per la storia di Valeria e Luigi Emma Marrone è tornata a C’è posta per te. La cantante salentina è stata chiamata da Valeria come sorpresa per il marito Luigi. Una storia – quella della giovane coppia con due figlie alle prese con grosse difficoltà economiche – […] L'articolo Emma a C’è posta per te piange e regala il suo prezioso anello proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone a C’è posta per te/ La cantante è il regalo di Valeria per Luigi : la loro storia commuove tutti : Emma Marrone, ospite questa sera a C’è posta per te: torna alla corte di Maria De Filippi. Ha rilasciato ieri il secondo singolo estratto dall’album Essere qui, intitolato Effetto domino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 23:53:00 GMT)

Maria De Filippi senza parole : la battuta razzista di Nando a C’è posta per te : C’è posta per te: la storia di Nando e i suoi figli fa arrabbiare Maria De Filippi Un altro caso difficile per Maria De Filippi a C’è posta per te. La conduttrice ha accolto nel suo studio Nando, un signore che ha abbandonato i suoi due figli dopo aver tradito la moglie con l’attuale compagna, […] L'articolo Maria De Filippi senza parole: la battuta razzista di Nando a C’è posta per te proviene da Gossip e Tv.

C’è posta per te : la De Filippi perde la pazienza con Giorgio e Monica : Maria De Filippi si spazientisce a C’è posta per te Carmen ha scritto a C’è posta per te per cercare il padre che non vede da otto anni. Giorgio si è rifatto una nuova vita con una donna polacca e più giovane di lui. Carmen sostiene che quando chiedono all’uomo di lei e del fratello Mirko, dice che non esistono più e che l’unica figlia che ha è quella della compagna Monica. All’inizio di questa relazione, Carmen e Mirko ...

C’è posta per te – Settima puntata del 3 marzo 2018 – Ospiti Luca Argentero e Emma Marrone. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, è tornato da sabato scorso con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo. Gli ascolti, complice […] L'articolo C’è posta per te – Settima puntata del 3 marzo 2018 – Ospiti Luca Argentero e Emma Marrone. sembra essere il ...

C’è posta per te - Carmen cerca il padre : Maria De Filippi zittisce l’uomo : C’è posta per te, la storia di Carmen che cerca il padre che si è rifatto una vita con la matrigna Monica Ancora un caso di figli e genitori separati a C’è posta per te. L’ultima storia andata in onda nel programma di Canale 5 è quella di Carmen e Giorgio, rispettivamente figlia e padre […] L'articolo C’è posta per te, Carmen cerca il padre: Maria De Filippi zittisce l’uomo proviene da Gossip e Tv.