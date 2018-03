Casa ora a portata di mano

Palermo : ragazzo cacciato da bar - 'vittima di ignoranza ma qui mi sento a Casa' (2) : (AdnKronos) - Yacoub oggi non nasconde la sua amarezza. "Neppure un cane lo tratti così - dice -, se anche fossi entrato in quel bar a chiedere l'elemosina, e non lo stavo facendo, avrebbero potuto usare un tono diverso e allontanarmi con modi educati". In Italia Yacoub, che è un attivista di Amnest

Palermo : ragazzo cacciato da bar - 'vittima di ignoranza ma qui mi sento a Casa' : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "Ho girato tutta l'Italia e Palermo è una delle città più accoglienti e calorose del Paese. Qui tutti sono amici di tutti ed è anche per questo che questa città mi è piaciuta e ho deciso di restarci. Qui mi sento a casa e non ho mai avuto nessun problema. Palermo non è

Palermo : ragazzo cacciato da bar - ‘vittima di ignoranza ma qui mi sento a Casa’ (2) : (AdnKronos) – Yacoub oggi non nasconde la sua amarezza. “Neppure un cane lo tratti così – dice -, se anche fossi entrato in quel bar a chiedere l’elemosina, e non lo stavo facendo, avrebbero potuto usare un tono diverso e allontanarmi con modi educati”. In Italia Yacoub, che è un attivista di Amnesty International, è arrivato sette anni fa grazie al calcio. “Ho giocato in diverse squadre – racconta ...

Palermo : ragazzo cacciato da bar - ‘vittima di ignoranza ma qui mi sento a Casa’ : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) – “Ho girato tutta l’Italia e Palermo è una delle città più accoglienti e calorose del Paese. Qui tutti sono amici di tutti ed è anche per questo che questa città mi è piaciuta e ho deciso di restarci. Qui mi sento a casa e non ho mai avuto nessun problema. Palermo non è una città razzista, i palermitani sono persone di cuore, ma c’è sempre qualcuno, uno o due persone, che possono avere questi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Pavia - antifascisti "marchiati" sulle porte di Casa (3 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: chiusa la campagna elettorale, domenica l'Italia al voto. Novità sull'inchiesta Jan Kuciak: rilasciati italiani (3 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:09:00 GMT)

Karate - Series A Salisburgo 2018 : Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel kata - terzo posto per la Master Rapid nella gara a squadre : Si è aperta oggi a Salisburgo (Austria) la seconda tappa della Series A di Karate. Prima giornata dedicata interamente alle gare del kata, dove gli azzurri hanno realizzato una buona prestazione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile dove Gianluca Gallo si ferma ai piedi del podio dopo un torneo molto brillante. L’azzurro è riuscito a vincere in scioltezza tutti i match del proprio pool, ottenendo così ...

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Per CasaPound chiusura di campagna elettorale al Pantheon : ELEZIONI 2018, -2 alle politiche: Meloni, "fine coalizione con inciucio". Renzi segretario Pd fino al 2021. Antonio Tajani candidato di Berlusconi. Nuovo agguato a candidato CasaPound(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 22:11:00 GMT)

Eleonora Giorgi a La Confessione : le notti a base di droga a Casa del pittore Mario Schifano : L'attrice si racconta al microfono di Peter Gomez: la storia con Rizzoli e le notti a base di droga a casa di Schifano.

Eleonora Giorgi : 'Vi racconto tutto sulle notti a base di droga a Casa del pittore Mario Schifano' : 'Il mio fidanzato, Alessandro Momo, perse la vita in un incidente in moto: gliela avevo prestata io. Da quel momento mi sono persa, poco dopo ho cominciato a drogarmi'. Eleonora Giorgi si racconta a ...

La Confessione - Eleonora Giorgi su Nove : “Vi racconto le notti a base di droga a Casa del pittore Mario Schifano” : “Il mio fidanzato, Alessandro Momo, perse la vita in un incidente in moto: gliela avevo imprestata io. Da quel momento mi sono persa, poco dopo ho cominciato a drogarmi”. Eleonora Giorgi si racconta a La Confessione di Peter Gomez, in onda sul canale Nove venerdì 2 marzo alle 23, partendo da quell’episodio che le cambiò la vita e la portò, in un turbine discendente, alla dipendenza dall’eroina. “Come è avvenuto il passaggio ...

Ancora violenza antifascista : sprangate contro CasaPound : Non c'è tregua per CasaPound. Mercoledì sera un militante 37enne del partito di estrema destra è stato aggredito a Livorno, all'incrocio tra via Garibaldi e via Galilei, una delle zone a più alta ...

Casale Monferrato Ravenna/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Coppa Italia A2) : diretta Casale Monferrato Ravenna, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per i quarti di finale della Coppa Italia Old Wild West (basket A2)(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Roma - antagonisti contro la chiusura della campagna elettorale di CasaPound : ... un movimento come CasaPound che si organizza, si impegna, si presenta alle elezioni e cerca di cambiare il mondo facendo politica e una massa di vecchi partiti che, pur di mantenere il loro posto ...

Schwerin Casalmaggiore/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Coppa CEV volley donne) : diretta Schwerin Casalmaggiore: Info streaming video e tv, orario e risultato live dei quarti di ritorno nella Coppa CEV di volley femminile. La Pomì ha bisogno del miracolo per passare(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:05:00 GMT)