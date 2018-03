Carnevale di Viareggio | in due giorni morti due ex presidenti | addio a Carlo Arrighi

Carnevale di Viareggio : record di incassi e qualche polemica : record di incassi per l’edizione 2018 del Carnevale di Viareggio e soddisfazione per la presidente Maria Lina Marcucci e tutti i componenti della Fondazione Carnevale. Non sono mancate pero’ le polemiche per i verdetti, per il piazzamento di qualche carrista, anche se e’ stata apprezzata la vittoria in prima categoria per i fratelli Cinquini con il carro Papaveri Rossi, che poneva l’attenzione sui caduti delle guerre. Il ...

Carnevale di Viareggio - primo trionfo per i Cinquini. Allegrucci solo quarto : è polemica : ... , 4, La guerra è un gioco , Silvano Bianchi, ; 5, What about earth , De Leo-Fornaciari, , 6, Danza , Adolfo Milazzo, ; 7, E-venti di guerra , Michele Canova, ; 8, A che ora è la fine del mondo? , ...

Carnevale di Viareggio - la pioggia non ferma la festa / FOTO : Viareggio, 17 febbraio 2018 - L'ultima sfilata del Carnevale di Viareggio è iniziata con un quarto d'ora di anticipo rispetto alle 17, orario prestabilito, a causa della pioggia che cade sulla città. ...

Carnevale di Viareggio : origini storiche e info utili : A due passi dal mare, sulla splendida costa della Versilia, in Toscana, si svolge il celebre Carnevale di Viareggio, uno degli eventi più famosi di tutta la penisola. Ma quali sono le sue origini? La prima sfilata di carrozze addobbate a festa si tenne nella storica Via Regia, nel cuore della città vecchia, e risale al 1873. L’idea di una sfilata per festeggiare il Carnevale, in particolare, maturò tra i giovani della Viareggio bene di allora ...

Viareggio - Marcucci : Carnevale made in Italy da esportare : Viareggio , askanews, - Il Carnevale di Viareggio sempre più internazionale: l'edizione 2018 si è aperta con la partecipazione ai corsi e alle cerimonie ufficiali di una serie di ospiti stranieri, a ...

Carnevale di Viareggio - su il sipario : e sui carri torna Cicciolina / FOTO : La repressione e l'inconsapevole allegria, due facce della stessa medaglia, rappresentano un'umanità schiava degli ingranaggi del potere, del fanatismo e dell'economia mondiale. #meteo le previsioni ...

A Viareggio il Carnevale fra fake news - mafia e barriere : Viareggio, (askanews) - Al via il Carnevale di Viareggio, quest'anno più che mai, nel clima della campagna elettorale, dedicato ai temi della politica e dei diritti, fra colori e personaggi ...

Viareggio - Tutto pronto per il Carnevale - al via le sfilate dei carri allegorici : I carri allegorici e le maschere Unici al mondo per dimensioni, movimenti e coreografie, quest'anno sul Lungomare di Viareggio sfileranno nove carri allegorici di prima categoria , che possono ...

Carnevale di Viareggio 2018 : date - programma - carri - biglietteria e storia dei rioni : Sabato 27 gennaio prenderà il via il Carnevale di Viareggio 2018, famoso in tutto il mondo per le sfilate dei carri allegorici in carta pesta più belli e spettacolari d’Italia. Sarà un mese con un programma ricco di eventi e spettacoli all’insegna del divertimento per adulti e bambini. Scopriamo ora nel dettaglio quali saranno gli appuntamenti principali del Carnevale di Viareggio 2018 e le informazioni sui biglietti. Dal 27 gennaio al 17 ...

Trofeo T.I.A.M.O. Carnevale a Viareggio - classifica e foto della corsa : Viareggio, 22 gennaio 2018 - Ottava edizione del Trofeo T.I.A.M.O. Carnevale a Viareggio , con l'organizzazione dell'Asd Avis Stiava e firmata da Maratonando. corsa benefica con il ricavato destinato ...