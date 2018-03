Calcio |  Malagò | Doveroso fermarsi  Possibile recupero della giornata di

agi

(Di domenica 4 marzo 2018) "Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare laè quella giusta", "era doveroso": lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa in sala Giunta per commentare la scomparsa del capitanoFiorentina, Davide Astori. "Non penso che nella vita valga il detto, 'The show must go on'", ha aggiunto il commissarioLega di Serie A, "ilè professionismo, è lo sport più popolare, ma è anche giusto dare segnali in certi momenti". "Ilche io penso e che immagino è di valori, di ideali, condivisione di emozioni e rispetto. Non solo nell'atleta ma anche dell'uomo. Era doveroso", ha aggiunto Malagò, porgendo le "condoglianze ...