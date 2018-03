Calcio | Cyprus Cup 2018 | Italia-Finlandia | le Azzurre vogliono chiudere in bellezza prima

oasport

(Di domenica 4 marzo 2018) Domani alle ore 13 locali (le 12ne, diretta streaming su www.vivoazzurro.it), la Nazionalena difemminile tornerà nuovamente in scena nellaCupnel terzo incontro del gruppo A all’Aek Arena di Larnaca. Dopo aver sconfitto la Svizzera ed il Galles, piuttosto nettamente, lesi sono già assicurate un posto per la finale del 1° e 2° posto del 7 marzo in attesa di sapere quale sarà la sfidante, proveniente dal girone B.dell’atto conclusivo, però, c’è da affrontare lanell’ultimo match del raggruppamento. A giochi ormai fatti è verosimile pensare che Milena Bertolini opti per un ampio turnover per permettere alle giocatrici più impiegate di tirare il fiato ed arrivare alla sfida conclusiva con birra in corpo. E’ probabile che vedremo in campo calciatrici come Benedetta Glionna, talento della Juventus, ...