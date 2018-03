Calcio - Astori | un uomo | un Capitano

Il tweet di Astori nel giorno della morte di Morosini ha commosso il mondo del Calcio : La morte di Davide Astori ha intristito l’intero mondo dello sport italiano. C’è stato però qualcuno che in questa serata di lutto ha pensato bene di criticare la scelta di Malagò di rinviare il turno di campionato in Serie A. Ebbene, a queste persone ci viene da rispondere in un solo modo, vale a dire mostrando il tweet di Astori nel giorno della morte di Morosini. “Il rinvio delle partite adesso non conta nulla..ora ...

Morte Astori - anche Conte sotto shock : sconfitta col City ma “oggi non riesco a parlare di Calcio” : Morte Astori – Antonio Conte conosceva bene Davide Astori per averlo allenato in Nazionale. Questa per l’allenatore del Chelsea è stata una giornata nera. Costretto controvoglia a giocare ugualmente la gara contro il City nonostante il pessimo stato d’animo dopo la notizia della Morte di Astori. Nel post gara, dopo la sconfitta, il tecnico ha parlato ai cronisti dimostrando di non aver molta voglia di discutere di calcio: “oggi ...

Astori : 10 anni nel grande Calcio - 14 volte azzurro : Dieci anni nel grande calcio, conditi da 14 presenze in nazionale e il bronzo alla Confederation Cup del 2013: Davide Astori, scomparso improvvisamente all'età di 31 anni, era il capitano della ...

Morte Astori - quando un lutto sciocca il Calcio : i precedenti : L'autopsia rileverà un'anomalia cronaca già rintracciata dagli esami compiuti con le precedenti squadre dove aveva giocato. Andrea Cecotti , Pro Patria, 1987, Altra tragedia, altro malore. Anomalo, ...

Davide Astori - un simbolo del Calcio pulito e romantico : Chi poteva immaginarlo, in questa giornata di impegno politico, di discussioni sull'Italia che verrà... La gente in coda ai seggi. I partiti in primo piano, dopo il calcio della sera prima: la vittoria della Juventus all'Olimpico con la Lazio, la sconfitta del Napoli in casa con la Roma. Il pallone, già: l'eterna passione, la giovinezza ripresa per mano, il diventare ogni volta bambini. Ho votato a Mazzè, in Canavese, con ...

Morte Davide Astori - si ferma il campionato e anche Quelli che il Calcio : Per la terribile tragedia che ha colpito Davide Astori, capitano della Fiorentina, morto a 31 anni per un probabile arresto cardiaco, si è fermato il campionato di calcio: la serie A e anche le partite di B previste per la giornata di domenica 4 marzo. Non solo. In segno di rispetto per una Morte che ha sconvolto il mondo del calcio e per la dipartita di un marito e padre di una bimba di 2 anni, si è fermata anche la trasmissione di Rai2 Quelli ...

Morte Astori - ecco cosa succede per il FantaCalcio : Morte Astori – Shock nel mondo del calcio, il difensore della Fiorentina Astori è stato trovato morto in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, arresto cardiocircolatorio e quindi Morte naturale. Ovviamente è stata rinviata la giornata del campionato di Serie A e la medesima decisione è stata presa per il Fantacalcio. ecco il comunicato di Fantagazzatta: “Vi diciamo la verità: ci sarebbe piaciuto poter ...

Il mondo del calcio è in lutto: E' morto Davide Astori, capitano della Fiorentina. La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a

'Astori ragazzo innamorato del Calcio' : MILANO, 4 MAR - "Per la sua famiglia e per i suoi affetti più cari è tremendo. Per tutto il mondo del calcio e per tutto lo sport italiano è terribile. Apprendere notizie così, doverle approfondire, affrontare". Comincia così il messaggio di cordoglio del Milan per la morte del capitano ...

Una vita tra il Calcio - la compagna Francesca e la piccola Vittoria : chi è Davide Astori - il capitano della Fiorentina stroncato da un arresto cardiocircolatorio : Dieci anni nel grande calcio, conditi da 14 presenze in nazionale e il bronzo alla Confederation Cup del 2013: Davide Astori, scomparso improvvisamente all'età di 31 anni, era il capitano della Fiorentina, la squadra in cui giocava da tre anni.Davide lascia la compagna, Francesca Fioretti, nota al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello 9 e a Pechino Express. Francesca aveva poi deciso di lasciare il mondo dello spettacolo ...

Calcio - serie A : per la morte di Astori rinviata la 27ª giornata - ipotesi 9 maggio : «Il Commissario Straordinario della Lega serie A, Giovanni Malagò, vista la tragedia che ha colpito il mondo del Calcio con l'improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, ha ...

Morte Astori - tutti gli altri precedenti del mondo del Calcio : Morte Astori – Una notizia shock, una di quelle che non avremmo mai voluto raccontare. E’ morto Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato senza vita in albergo prima della partita contro l’Udinese, Morte naturale per arresto cardiocircolatorio. Una storia tristissima, ovviamente la decisione è stata quella di rinviare tutta la giornata di Serie A, impossibile giocare in queste condizioni. La Morte di Davide Astori è ...

Malagò : 'Astori patrimonio del Calcio - rinvio decisione giusta. Il campionato può slittare di una settimana' : Ci sarà un'autopsia, si accerteranno le situazioni che si sono create, non ho altro da aggiungere se non le condoglianze mie e di tutto il mondo dello sport. Domani c'è una riunione già prevista in ...