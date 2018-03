Cagliari piange Astori | il messaggio sulla serranda della sua gelateria ed il gesto

calcioweb.eu

(Di domenica 4 marzo 2018) La morte di Davideè stata uno shock per l’intero mondo del calcio. Alcune piazze però hanno avuto una reazione senz’altro più marcata alla tragedia accaduta oggi. Tra queste c’è di certo una delle città doveè cresciuto calcisticamente, vale a dire. Ilstore quest’oggi ha esposto in vetrina la maglia numero 13 che fu di Davide, prima di chiudere ovviamente i battenti per una giornata di lutto totale., racconta l’Ansa, aveva anche aperto unache oggi com’è ovvio che sia, ha calato le serrande in segno di lutto ed ha affisso un: “questo esercizio rimane chiuso a causaprematura e improvvisa scomparsa del nostro titolare Davide. Il locale riaprira’ non prima di aver dato l’estremo saluto al nostro Davide”. L'articolo: il...