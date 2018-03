Boxe | Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC Ora match

oasport

: #boxe Deontay Wilder scatenato! Manda Ortiz ko e si conferma Campione del Mondo. Ci sarà la sfida con Joshua? - OA_Sport : #boxe Deontay Wilder scatenato! Manda Ortiz ko e si conferma Campione del Mondo. Ci sarà la sfida con Joshua? - zazoomblog : Boxe Deontay Wilder vs Luis Ortiz: Mondiale WBC pesi massimi. Data programma orario dinizio e tv: quando si combatt… -

(Di domenica 4 marzo 2018)sidelWBC dei pesi massimi dopo aver sconfittoper ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia di imbattibilità (40 vittorie, 39 per ko): il 32enne non conosce rivali ed è prossimo a un incontro da urlo con Anthony Joshua, quello che tutti gli appassionati disi aspettano. Il 38enne incappa invece nella sua prima sconfitta da professionista.ha difeso la cintura per la settima volta riuscendo are al tappeto un rivale di rango che sulla carta avrebbe dovuto impensierirlo e che invece non è mai stato in grado di metterlo in difficoltà. Dopo un inizio soft che lo vedeva sotto nel cartellino dei punti, ha picchiato davvero duro nel settimo round e tre riprese più tardi ha stesoper ben due volte costringendo l’arbitro ...