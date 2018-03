Bonus figli a carico : non passa la nuova agevolazione di 150 euro mensili : Bocciato l'arrivo, previsto entro il prossimo dicembre, di un nuovo beneficio a favore delle famiglie. Si trattava di un Bonus fino a 150 euro al mese per ogni figli o a carico che non superi i 26 anni di età. L'importo variava a secondo dell'età del bambino, o ragazzo e si aggirava da un minimo di 100 euro a un massimo di 150. Il nuovo disegno di legge La Commissione Finanze del Senato, che ha le ore contate visto che il 4 marzo ci saranno le ...

Renzi nei guai rilancia sugli 80 euro : Bonus per ogni figlio fino ai 18 anni : Milano Applausi freddini, qualche buco in platea, un discorso lungo gravato da troppi cali di tensione. E il ritorno degli 80 euro. Matteo Renzi non scalda i cuori dei militanti accorsi al Palazzo del Ghiaccio di Milano. L'iniziativa elettorale è dedicata all'europa e organizzata dall'eurogruppo dei democratici eletti nel 2014, anno d'oro della parabola Renziana, quando l'allora neo premier in luna di miele con il Paese ...