BMW X2 | nuove idee sul concetto di crossover

BMW - Nuove M Performance Parts per X2 - X3 e X4 : La BMW ha presentato la nuova gamma di M Performance Parts dedicata alle ultime Suv presentate dalla Casa di Monaco. Le X2, X3 e X4 possono ora essere personalizzate con dettagli sportivi aggiuntivi, grafiche adesive, inedite finiture per gli interni e componenti realizzate di fibra di carbonio.Più sportive. Il nuovo catalogo M Performance include diversi cerchi di lega che nel caso della X2 possono arrivare fino a 20" di diametro, ...

BMW - Al Mobile World Congress con nuove tecnologie : La BMW ha messo in mostra alcune delle sue ultime tecnologie durante il Mobile World Congress di Barcellona, dimostrando al pubblico il funzionamento della guida autonoma e presentando inediti approcci alla connettività e alla condivisione. La Casa tedesca ha infatti sviluppato nuove soluzioni tecnologiche pensate per migliorare l'esperienza di utilizzo delle automobili, permettendo ai clienti di gestire sempre più funzioni tramite app per ...