Blitz della Dolomiti Energia a Reggio Emilia | successo per 68-82

Camorra - Blitz della polizia nel rione Sanità a Napoli : 18 arresti : Diciotto persone sono state arrestate nel rione Sanità a Napoli. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di presunti promotori e affiliati del clan Vastarella, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, ricettazione, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma, minacce. In particolare, il clan avrebbe costretto gli ...

Camorra - Blitz della polizia nel rione Sanità di Napoli : arresti : Camorra, blitz della polizia nel rione Sanità di Napoli: arresti All’operazione partecipano gli uomini della squadra mobile e del commissariato S. Carlo Arena di Napoli, oltre a quelli del reparto prevenzione crimine e dell’ufficio prevenzione generale Continua a leggere

Il Parma allontana la crisi : Blitz sul campo della Salernitana [FOTO] : 1/16 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Parla Juncker e vola lo spread Blitz della Commissione sul voto L'Italia partner dell'Ue o una colonia? : Un'uscita senza precedenti quella del presidente della Commissione europe Jean-Claude Juncker. A tutti gli effetti un'ingerenza nella vita politica italia a poco più di una settimana dall'apertura delle urne. Juncker ha messo in guardia contro una "forte reazione"... Segui su affaritaliani.it

Traffico di droga da Colombia e Olanda : maxi Blitz della polizia - 17 arresti al Bronx : Dalle prime ore di questa mattina, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, cento poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere...

Traffico di droga da Colombia e Olanda : maxi Blitz della polizia - sgominati i clan di Napoli Est : Dalle prime ore di questa mattina, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, cento poliziotti della Squadra Mobile stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in ...

Rimodulazioni Wind e Tre irregolari? Replica ufficiale dopo il Blitz della Guarda di Finanza : In queste ore sono scoppiate le polemiche in Rete in merito alle Rimodulazioni Wind e Tre, senza dimenticare quelle di TIM, Vodafone e Fastweb, che a detta di diversi utenti sarebbero irregolari. Il principio sul quale verte la perquisizione da parte della Guardia di Finanza, di cui vi abbiamo dato prontamente notizia nella giornata di ieri, sta nel fatto che i vari operatori si sarebbero accordati tra loro in seguito al decreto che ha ...

Trieste - Blitz della polizia nella pizzeria di Giorgi : Una decina tra agenti in borghese e addetti Siae nel locale dell'ippodromo. Controllati documenti, licenze e contratti. Il gestore Giovannini: 'Allibiti'

Alpignano - Blitz della Finanza contro l'abusivismo commerciale : sequestrati migliaia di prodotti pericolosi : Un lavoratore in nero e oltre un migliaio di articoli potenzialmente pericolosi per la salute sequestrati. E' un primo bilancio di un intervento della Guardia di Finanza di Torino, nel comune di ...

Blitz della polizia contro anarchici - arresti in Lombardia e Piemonte : E' in corso in Piemonte e in Lombardia un Blitz della polizia per rintracciare i responsabili di una dimostrazione di anarchici a Torino davanti al carcere delle Vallette avvenuta il 31 dicembre e ...

Fiorentina - Blitz a sorpresa dei Della Valle in ritiro : blitz a sorpresa dei Della Valle nel ritiro Della Fiorentina. I proprietari del club viola hanno fatto visita alla squadra del ritiro di Bologna: una occasione per manifestare la loro vicinanza a ...

Fiorentina - Blitz dei Della Valle nel ritiro della squadra : I della Valle non abbandonano la Fiorentina. Dopo tanti mesi di lontananza dal club e di assenza dallo stadio sia Diego che Andrea della Valle hanno deciso di presentarsi al ritiro della squadra prima ...

Il Foggia adesso punta i playoff - il mercato dà i primi frutti : il Frosinone risponde all’Empoli mentre Parma e Bari in caduta libera - Blitz di Cittadella e Pro Vercelli [FOTO] : 1/12 Donato Fasano/LaPresse ...

Blitz della Squadra mobile a Palermo - preso il re delle scommesse : Roma, 1 feb. , askanews, Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, volta a disarticolare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Più di 200 ...