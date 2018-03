Berlusconi su due fronti | evitare governo M5s-mantenere leadership

Barbara Berlusconi - è nato il figlio Francesco Amos/ Due anni rivoluzionari per la figlia di Silvio : Barbara Berlusconi di nuovo mamma: è nato Francesco Amos, è il quarto figlio e l'undicesimo nipote di Silvio. Le ultime notizie sulla nuova nascita per la presidente della Fondazione Milan(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:31:00 GMT)

"Bevo due litri d'acqua al giornoDieta da atleta e 4 ore di sonno" L'elisir di giovinezza di Berlusconi : "Questa volta mi sono preparato come un atleta per far fronte alle fatiche della campagna elettorale. Non ho mai dormito molto, a volte lavoro fino alle due o alle tre del mattino e mi sveglio alle 6. Ma io non mi sento davvero addosso l’età che ho" Segui su affaritaliani.it

Berlusconi - Milan giochi con due punte : ROMA, 26 FEB - 'Voglio molto bene a Rino Gattuso' ma 'Ho un dissenso con lui sul modulo di gioco e non sono riuscito a convincerlo che il Milan per vincere deve giocare con due punte e dietro una ...

Fi : Berlusconi parla per oltre due ore - ‘adesso mi cacciano’ : Milano, 25 feb. (AdnKronos) – Ha parlato per due ore e un quarto Silvio Berlusconi alla manifestazione di Forza Italia organizzata al teatro Manzoni di Milano. Tanto che, allo scoccare della seconda ora di intervento senza interruzioni, un assistente gli ha portato un biglietto sul podio. “Mi hanno mandato un biglietto -ha detto il presidente di Forza Italia ai sostenitori riuniti nel teatro milanese- mi dicono che mi sbattono fuori ...

Oggi cinque marzo duemiladiciotto - inizia il quarto governo Berlusconi : E’ il cinque marzo duemiladiciotto, terminati gli scrutini delle elezioni politiche sono noti i risultati: il centrodestra (meglio dire la multiforme destra) ha vinto come previsto le elezioni sfiorando il quaranta per cento, il Movimento cinque stelle si conferma primo partito con il venticinque per cento ma accusa il colpo dei disastri in cui si è imbattuto, tra notizie vere e gonfiate di irregolarità che hanno fortemente nuociuto ...

Una poltrona per due - Berlusconi vuole Salvini ministro dell'Interno. Il leader della Lega : "Con un voto in più sarò Premier" : Perché ricandidare Umberto Bossi? "Per me in politica e nella vita ci sono al di là del calcolo politico valori come il rispetto e la gratitudine. Ho iniziato ad appassionarmi di politica grazie a ...

Cottarelli con noi nel governo' . 'Via le unioni civili'. Berlusconi : due annunci e poi due smentite.. : Lo stesso ex commissario della spendig rewiev smentisce. Precisazioni anche da Mara Carfagna: 'non metteremo mai in discussione i diritti acquisiti, voleva dire che avrebbe varato una norma diversa' - ...

Berlusconi e Prodi - due variabili che pesano : Alle ultime elezioni e fino a qualche mese fa, i 5 Stelle erano il vero terzo incomodo tra i due blocchi di centro-destra e Pd ma quello che era molto “comodo” per gli altri era la...

Berlusconi consiglia Gattuso : Il Milan giochi con due punte : Silvio Berlusconi è sempre stato un grande conoscitore del gioco del calcio. L'ex numero uno del Milan è stato il Presidente più vincenti della storia del calcio e negli anni ha sempre voluto dispensare i suoi consigli ai veri allenatori che si sono avvicendati sulla panchina rossonera. Ai microfoni di Radio Radio il Cavalieri ha parlato del suo Milan: "Se ho visto Milan-Lazio ieri sera? Sì, ho guardato la partita. Non c'è ...

Berlusconi : 'Milan - servono due punte' : Roma, 1 feb. , askanews, Milan, servono due punte. E' l'appello dell'ex numero uno rossonero, Silvio Berlusconi, intervenuto ai mcrofoni di Radio Radio. 'Ieri ha detto ho visto Milan-Lazio. Non c'è ...

Berlusconi : "Milan - servono due punte. Pallotta - fai come me : presidente papà" : Consigli per tutti. Per Rino Gattuso, che dovrebbe cambiare modulo e passare al 4-3-1-2, e per James Pallotta, che dovrebbe stare più vicino alla sua Roma. Silvio Berlusconi interviene ai microfoni di ...

Silvio Berlusconi ha sospeso per due giorni la campagna elettorale per motivi di salute : Silvio Berlusconi ha cancellato la sua presenza a Porta a Porta di questa sera e sospeso la campagna elettorale per due giorni per affaticamento e per una serie di sbalzi di pressione; lo stesso aveva fatto domenica, rinunciando a partecipare The post Silvio Berlusconi ha sospeso per due giorni la campagna elettorale per motivi di salute appeared first on Il Post.

Berlusconi smentisce le voci : Ho preso due giorni di pausa - ma sto bene : "Mi spiace deludere i nostri competitor ma io sto bene, sto bene davvero". Con una telefonata durante la registrazione della puntata di Matrix che andrà in onda stasera, Silvio Berlusconi smentisce le voci che lo vogliono stannco e affaticato dalla campagna elettorale."Dopo cinque giorni di 17 ore di lavoro, di ripensamenti e decisioni difficili, col dispiacere e col dolore, mi sono preso dei giorni di sosta", ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Mannheimer che lo incorona : un italiano su due crede nella vittoria del centrodestra : I sondaggisti sono unanimi: nessuno, a oggi, può prevedere chi andrà al governo. Troppe le variabili, come in una partita a scacchi in cui una mossa , o qualche migliaia di voti, può determinare l'...