Berlusconi contestato da un’attivista in Senza veli | «Sei scaduto» E lui ride foto|video

Berlusconi contestato da un’attivista in topless : «Sei scaduto». E lui ride foto|video : La giovane aveva la scritta «Femen» sul petto e sulla schiena. È stata bloccata dalla polizia. Nel 2013 il leader di Forza Italia, sempre nel seggio di via Scrosati a Milano, era stato contestato da tre attiviste dello stesso movimento

