Beach volley | Major Series 2018 Fort Lauderdale Nicolai Lupo secondi Dalhausser Lucena

LIVE Beach volley World Tour 2018 Fort Lauderdale in DIRETTA. LA FINALE : Nicolai/Lupo all’assalto di Dalhausser/Lucena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della FINALE del Major Series di Fort Lauderdale, torneo più importante della prima parte di stagione del World Tour 2018. Dopo una cavalcata fantastica, superando ostacoli durissimi, Paolo Nicolai e Daniele Lupo scendono in campo per la loro seconda FINALE Major Series, la dodicesima della carriera nel World Tour. Di fronte sulla sabbia di casa i favoriti della vigilia, gli statunitensi Phil Dalhausser e ...

Beach volley : Lupo-Nicolai conquistano la finale di Fort Lauderdale : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono in finale nel Major di Fort Lauderdale, torneo 5 stelle del World Tour. I due azzurri hanno firmato l' ennesima impresa superando ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. VIDEO Gli highlights della semifinale e le dichiarazioni di fine gara di Lupo/Nicolai : Una semifinale bellissima, emozionante, dal’esito incerto fino al tocco di seconda intenzione di Paolo Nicolai che ha decretato la vittoria finale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo contro i brasiliani Perdo Solberg/George Wanderlei. Gli azzurri Lupo/Nicolai sono in finale nel Major Series di Fort Lauderdale e questa sera alle 19 affronteranno per il titolo la coppia statunitense Dalhausser/Lucena, che parte con i favori del pronostico. ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. MERAVIGLIOSI!!! NICOLAI/LUPO IN FINALE : alle 19 assalto a Dalhausser/Lucena : Derby vinto agli ottavi e poi… FINALE! Sembra un film già visto ma stavolta Paolo NICOLAI e Daniele LUPO vogliono cambiare l’ultima pagina del copione rispetto a Rio 2016. Sta di fatto che l’Italia si può stropicciare gli occhi e può iniziare ad applaudire questi due campioni di livello assoluto che non finiscono più di stupire e questa notte hanno conquistato l’atto conclusivo del “Mondiale d’inverno”, ...

Beach volley : Lupo-Nicolai superano Herrera-Gavira e vanno in semifinale : FORT LAUDERDALE , STATI UNITI, - Paolo Nicolai e Daniele Lupo continuano la loro marcia nel Major di Fort Lauderdale , torneo 5 stelle del World Tour. I due azzurri, all'esordio stagionale nel ...

Beach volley World Tour 2018 Fort Lauderdale. SEMIFINALE!!! Spettacolari Lupo/Nicolai : superati al tie break Herrera/Gavira : E’ semifinale per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel Major Series di Fort Lauderdale. la coppia azzurra ha vinto una vera e propria battaglia contro i Forti spagnoli Herrera/Gavira che hanno giocato un grande incontro, non riuscendo ad essere efficaci nelle fasi decisive del match, in particolare in un primo set dove non sono riusciti a sfruttare ben cinque set ball partendo da 20-16. Lupo/Nicolai si confermano uomini per tutte le stagioni, ...

Beach volley - World Tour 2018 - Fort Lauderdale. VIDEO Le dichiarazioni degli azzurri dopo il derby : Mancano circa quattro ore al quarto di finale tra Paolo Nicolai e Daniele Lupo e gli spagnoli Herrera/Gavira nel Major Series di Fort Lauderdale ma tiene ancora banco la bellissima sfida degli ottavi di finale che hanno visto di fronte le due coppie italiane ieri sera con il successo al tie break dei vice campioni olimpici. Da Fort Lauderdale ecco le dichiarazioni delle due coppie azzurre al termine del match. La sintesi giornaliera delle gare ...

Beach volley : Lupo-Nicolai battono Ranghieri-Caminati e volano ai quarti : FORT LAUDERDALE , STATI UNITI, -Al termine di una partita avvincente e ben giocata da entrambe le coppie azzurre Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno battuto Alex Ranghieri e Marco Caminati conquistando ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. Nicolai/Lupo contro Herrera/Gavira per fare meglio dello scorso anno : Superato lo scoglio del derby, Paolo Nicolai e Daniele Lupo guardano avanti e hanno la possibilità di migliorare il quinto posto ottenuto sulla sabbia di Fort Lauderdale un anno fa. Saranno gli spagnoli Herrera e Gavira a contendere agli azzurri il posto in semifinale. Scoglio durissimo da superare per la coppia azzurra che affronta la coppia spagnola per la quattordicesima volta. Nei precedenti sono lievemente in vantaggio gli azzurri (7-6)ma, ...

Beach volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale : il derby azzurro va all’esperienza di Nicolai/Lupo. Si conclude la favola di Ranghieri/Caminati : Ci saranno Paolo Nicolai e Daniele Lupo nei quarti di finale del primo Major Series della stagione del World Tour di Beach volley: i vice campioni olimpici si sono infatti imposti nel derby in quel di Fort Lauderdale contro i compagni di nazionale Marco Caminati ed Alex Ranghieri in tre set (18-21, 21-17, 15-6). Alla fine è l’esperienza a salire in cattedra. Primo set meraviglioso per la nuova coppia tricolore Caminati/Ranghieri, che in ...

Beach volley : a Fort Lauderdale Ranghieri-Caminati sfidano Lupo-Nicolai : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Negli ottavi di finale del Major di Fort Lauderdale , torneo 5 Stelle del World Tour, sfida tutta italiana negli ottavi di finale. I già qualificati Lupo-Nicolai , che ...