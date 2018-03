Basket | Serie A | Milano-Sassari 116-93

Cantù Avellino/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live ( Basket Serie A1) : diretta Cantù Avellino , Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaDesio. Le due squadre hanno giocato la Final Eight, davvero deludente per la Scandone(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 07:03:00 GMT)

Basket - Serie A 2018 : Trento vince in trasferta a Reggio Emilia : Uno scontro diretto importantissimo per l’ottava posizione. Grissin Bon Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trentino si sono sfidate nell’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A di Basket 2017-2018: successo, in trasferta, per l’Aquila Trento, che si è imposta con il punteggio di 82-68. Il match, di fatto, si è risolto nel primo quarto: con un parziale di 27-11 Trento ha indirizzato la contesa, addirittura con ...