Basket | serie A Cantù sorprende Avellino | Venezia e Milano nuova coppia di testa

Basket - 20a giornata Serie A 2018 : Milano e Venezia sole in vetta - Avellino beffata a Cantù : Dopo due domenica di stop, tra Coppa Italia e Nazionale, la Serie A di Basket è ripartita con la 20esima giornata. Milano doveva reagire, dopo la tremenda eliminazione dalle Final Eight e la contestazione in settimana in Eurolega. L’Olimpia lo ha fatto alla grande, vincendo con un netto 116-93 contro Sassari. Una partita che l’EA7 ha condotto dall’inizio alla fine, accelerando in maniera definitiva nel terzo periodo. Ben sei i ...

Basket - Serie A : Cantù sprinta con Culpepper - Milano straripante ne fa 116 : Dopo l'anticipo del sabato con la vittoria di Trento a Reggio Emilia , il 20° turno del campionato di Serie A prosegue con le tre capolista a caccia di punti preziosi. Avellino s'inchina a Cantù, ...

Basket : Serie A - Milano-Sassari 116-93 : ANSA, - ASSAGO , MILANO, , 4 MAR - L'anima dell'EA7 Milano ha un nome e un cognome: Andrea Cinciarini. È il capitano dell'Olimpia a sopperire all'assenza di Theodore e a suonare la carica nell'unico ...

Basket - serie A Cantù sorprende Avellino - Milano travolge Sassari : ROMA - La Red October Cantù batte la capolista Avellino di una sola lunghezza grazie a due tiri liberi di Culpepper al rientro dall'infortunio. Nell'altro match del pomeriggio di serie A, comoda e ...

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 2018 : Schio sempre al comando - Venezia tiene il passo e batte Napoli : Diciottesima giornata del campionato italiano di Basket femminile che vede la conferma in testa al campionato del Famila Schio. Le venete soffrono più del previsto contro il fanalino di coda Battipaglia, espugnando il campo delle pugliesi per 77-69 grazie ai 18 punti di Laura Macchi e i 13 di Cecilia Zandalasini. Alla Treofan non bastano i 19 punti di Marida Orazzo e i 15 di Olbis Futo Andrè. Il big match di questo turno era quello tra la Reyer ...

Video/ Reggio Emilia Trento - 68-82 - : highlights della partita - Basket serie A1 - : Video Reggio Emilia Trento , risultato finale 68-82, : highlights e gol della partita di Basket valida nella 20giornata della Serie A1.

Video/ Reggio Emilia Trento (68-82) : highlights della partita (Basket serie A1) : Video Reggio Emilia Trento (risultato finale 68-82): highlights e gol della partita di basket valida nella 20^ giornata della Serie A1. Grande successo delle aquile ora all'ottavo posto.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 11:46:00 GMT)

Cantù Avellino/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket serie A1) : diretta Cantù Avellino, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaDesio. Le due squadre hanno giocato la Final Eight, davvero deludente per la Scandone(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 07:03:00 GMT)