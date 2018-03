Basket | a Lamezia torna coach Damiano Ragusa

Basket - Lamezia batte Rende per 104-91 nello scontro al vertice : Vendica la sconfitta subita all'andata per 68-61 il Basket Lamezia che, in un Palasparti a porte chiuse per i tifosi (che hanno dovuto seguire la gara in diretta streaming), batte per 104-91 la Bim Bum Basket Rende e continua la corsa alla vetta solitaria (anche alla luce della gara da recuperare contro la Scuola Viola Reggio Calabria), mentre domenica ...