Basket | 20a giornata Serie A 2018 | Milano e Venezia sole in vetta | Avellino beffata a

(Di domenica 4 marzo 2018) Dopo due domenica di stop, tra Coppa Italia e Nazionale, laA diè ripartita con la 20esimadoveva reagire, dopo la tremenda eliminazione dalle Final Eight e la contestazione in settimana in Eurolega. L’Olimpia lo ha fatto alla grande, vincendo con un netto 116-93 contro Sassari. Una partita che l’EA7 ha condotto dall’inizio alla fine, accelerando in maniera definitiva nel terzo periodo. Ben sei i giocatori in doppia cifra, con Andrew Goudelock nelle vesti di trascinatore (19 punti, 4/5 da tre). Tornato soprattutto protagonista Curtis Jerrells, autore di 20 punti. Per la Dinamo 21 di Josh Bostic. Inconè rimasta, che ha battuto in volata, 71-70, la Virtus Bologna. Partita decisa in volata: il migliore per gli ospiti è stato Michael Umeh (24 punti), ma è stato Pietro Aradori a segnare il canestro del +2 a 6″ ...