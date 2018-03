Barbara D' Urso | roba mai vista | Aida Nizar la ribalta in diretta | golpe a Domenica Live

Luisa Corna - confessione da Barbara D'Urso : 'Amo un carabiniere di 15 anni più giovane di me' : Grazie a lui ho conosciuto il mondo dell'arma, che non conoscevo, un mondo fatto di persone straordinarie '. La Corna, però, per il suo uomo rifiuta l'etichetta di 'toy-boy', e afferma: 'Lui ha già ...

“Ti voglio aiutare”. La promessa di Barbara D’Urso. Ospite di Domenica Live - Paola Caruso ha raccontato il suo dolore e la sua speranza : “Posso solo piangere…”. in studio una commozione senza pari : Qualche tempo fa avevamo scoperto la vera storia di Paola Caruso. Sempre effervescente ed esuberante per la prima volta aveva raccontato, brevemente, a Barbara D’Urso il dramma della sua infanzia. In quell’occasione la ‘Bonas’ aveva fatto solo un breve riepilogo e per questo motivo Carmelita le aveva promesso che l’avrebbe invitata di nuovo in trasmissione per spiegare e raccontare bene. Così nella puntata del 4 ...

Isola dei famosi - Craig Warwick denuncia da Barbara D'Urso : 'Terlizzi mi ha detto che gli faccio schifo perché gay' : All'Isola dei famosi è scoppiato anche un caso di omofobia, come denunciato da Craig Warwick dopo esser stato insultato da Franco Terlizzi. Ospite a Domenica Live da Barbara D'Urso, il sensitivo ha ...

Paola Caruso piange e Barbara d’Urso fa una richiesta speciale : Barbara d’Urso fa un appello a Paola Caruso Paola Caruso, protagonista del talk di Barbara d’Urso all’interno della parentesi dedicata ai ‘figli e genitori vip’ è scoppiata subito a piangere quando ha assistito ai servizi dedicati a Veronica Satti, abbandonata dal padre Bobby Solo, e di Manuela Villa, che per anni ha lottato per essere riconosciuta come figlia del noto cantante. “Non riesco a parlare ...

LELLA COSTA E LA STRAGE DI LATINA/ Attacco a Barbara D'Urso? "Se racconti solo tragedie..." (Tv Talk) : LELLA COSTA a Tv Talk: l'attrice e scrittrice milanese parlerà della STRAGE di Cisterna di LATINA durante la puntata odierna del programma in onda su Rai 3.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:20:00 GMT)

Barbara d’Urso non parlerà più del canna-gate? Il messaggio di Chiara Nasti : Domenica Live, perché è saltata l’ospitata di Chiara Nasti? Barbara d’Urso non parlerà più del canna-gate dell’Isola dei Famosi? Chiara Nasti è tornata a parlare della mancata ospitata da Barbara d’Urso a Domenica Live. Dopo l’audio mandato in onda da Striscia la notizia, la fashion blogger era pronta a difendersi nel salotto della conduttrice ma […] L'articolo Barbara d’Urso non parlerà più del ...

Isola dei famosi - Barbara D'Urso e Franco Terlizzi omofobo : gira un video - il gesto inequivocabile : Nel salotto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 va in onda un altro processo all' Isola dei famosi . Stavolta Eva Henger , Francesco Monte e il canna-gate non c'entra. Nel mirino è finito invece Franco ...

“Non posso più andare da Barbara D’Urso”. Isola - Chiara Nasti ‘bandita’. Era tutto confermato per l’intervista della ex naufraga a Domenica Live - poi l’improvviso dietrofront : “Non è giusto…” : Chiara Nasti nell’occhio del ciclone. Non deve essere un momento facile per la blogger e influencer che si è ritirata spontaneamente dall’Isola dei Famosi per la troppa nostalgia del fidanzato a solo una settimana dal via. Nonostante sia andata via dall’Honduras in anticipo, è stata infatti comunque coinvolta nel cosiddetto canna-gate, lo scandalo droga all’Isola sollevato da Eva Henger, che ha accusato Francesco ...

Morto Carlo Ripa di Meana : Barbara D’Urso lo annuncia in diretta : Barbara D’Urso annuncia la morte di Carlo Ripa di Meana A soli due mesi dalla morte di Marina Ripa di Meana, avvenuto lo scorso 4 gennaio, si è spento oggi pomeriggio a Roma Carlo Ripa di Meana a 89 anni. L’annuncio è stato dato da Barbara D’Urso nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque. Ricoverato in ospedale, Carlo Ripa di Meana è Morto circondato dall’affetto del figlio Andrea, dei fratelli e delle sorelle. Uomo ...

Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso festeggia la fine della settimana sotto la neve : Oggi, venerdì 2 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l'ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:30:00 GMT)

“Eva perdonami”. Canna-gate : bombe sull’Isola dei Famosi. Nel pieno della diretta Barbara D’Urso ascolta un audio ‘misterioso’ e viene fuori il contenuto e (soprattutto) chi ha parlato : “Ora è proprio la fine…” : Solo qualche giorno fa, era il 25 febbraio, Barbara D’Urso a Domenica Live era tornata a parlare dello scandalo dell’Isola dei Famosi. Questo ‘Canna-gate’ che non riesce a trovare pace e che tra presunti insabbiamenti, dichiarazioni perentorie, macchine della verità e voci di corridoio non si concluderà mai. I più maligni dicono che c’è qualcuno che la vuole buttare in ‘caciara’, per evitare di ...

Susanna Messaggio/ Oggi ospite di Barbara D'Urso : il simpatico ricordo di Mike Bongiorno : Susanna Messaggio, Pomeriggio Cinque: la conduttrice ed ex valletta di Mike Bongiorno è ospite della puntata odierna del programma condotto da Barbara D'Urso. (Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:23:00 GMT)

Veleno tra Alessia Marcuzzi e Barbara D’urso per il canna-gate : Botta e risposta al Veleno per le due conduttrici di Canale 5, Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso. La causa di questo “scontro” se si vuole chiamare così è stato il famoso “canna-gate”. Chi ha seguito L’Isola dei Famosi, all’inizio dell’avventura, c’è stata una diatriba verbale tra due concorrenti: Francesco Monte e Eva Henger. L’ex pornostar ha accusato Monte di essersi fatto ... The ...