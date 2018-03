Banche | grandi rischi per il futuro non solo Mps Le ragioni

Allarme Cgia : dalle Banche credito solo alle grandi imprese : Sei sei piccolo ti tirano le pietre... Magari non è proprio così però di certo chi è piccolo, come impresa, in Italia continua ad avere mille problemi. E tra questi c'è l'accesso al credito . Come denuncia la Cgia di Mestre "il nostro sistema creditizio continua a premiare chi, in buona parte, ha causato questo dissesto: ovvero le grandi famiglie industriali, i gruppi societari e le grandi aziende". E questo ...

Stangata conti correnti. Dalle grandi Banche aumenti fino al 40% : Non solo i soldi tenuti sui normali conti in banca non rendono nulla, siamo arrivati anche allo 0,1% lordo, ma nell’ultimo anno i costi per i servizi bancari, anche quelli on line (che restano pur sempre i più economici), sono cresciuti a dismisura. In media del 20%, se si prende in considerazione un campione rappresentato dai principali 10 operato...