Atletico ko | il Barça ipoteca la Liga

Carrasco pronto a sbarcare in Cina : sorridono Atletico Madrid e Monaco - i dettagli : Accostato alla Juventus nella sessione invernale di calciomercato, visto il lungo infortunio di Juan Cuadrado, Yannick Carrasco si appresta a lasciare l’Atletico Madrid per provare una nuova esperienza in Cina. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset, il Dalian Yifang, club neopromosso nel massimo campionato cinese, sborserà un totale di 60 milioni di euro per aggiudicarsi l’esterno offensivo belga: 30 milioni in tasse, 22,5 ...