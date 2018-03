Atletica | Mondiali indoor 2018 | tutti gli azzurri in gara domenica 4 marzo Il programma

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di domenica 4 marzo : Oggi domenica 4 marzo è in programma l’ultima giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio ben otto titoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di domenica 4 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 Coleman - Morris e Harrison sfiorano il record del mondo. Doppietta Dibaba - mitico tris di Maslak : Lo statunitense si spinge a soli tre centesimi dal già suo record del mondo: è lui l'erede di Usain Bolt dopo essere salito sul podio iridato anche sui 100m? Alle sue spalle l'eccezionale cinese ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Coleman - Morris e Harrison sfiorano il record del mondo. Doppietta Dibaba - mitico tris di Maslak : Serata scoppiettante a Birmingham (Gran Bretagna) dove si stanno svolgendo i Mondiali 2018 di Atletica leggera. In palio ben nove titoli, non sono mancate le emozioni e prestazioni di lusso. SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE): Sandi Morris ha cercato il record del mondo! La statunitense, certa del successo, ha tentato un esorbitante 5.04 per andare oltre la misura imposta da Jenny Suhr ma sono arrivati tre nulli. La 25enne, dopo i secondi ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : sabato 3 marzo. Italia in finale con la staffetta - attesa per Donato. Dal Molin e Fofana ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera , sabato 3 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla . Si ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : sabato 3 marzo. Italia in finale con la staffetta - attesa per Donato. Dal Molin e Fofana subito fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi, sabato 3 marzo, è in programma la terza giornata della rassegna iridata: a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano dieci titoli. Si inizia con il triplo femminile ed il peso maschile, poi sarà la volta del salto con l’asta e del triplo maschili. Da non perdere, tra le altre, le finali dei 60 hs femminili e dei 60 piani maschili. OASport vi propone ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 : Tom Walsh riscrive la storia del peso - Yulimar Rojas imbattibile - Italia in Finale con la staffetta : A Birmingham (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Nella mattinata odierna sono stati assegnati due titoli e si sono disputate diverse batterie. SALTO TRIPLO (FEMMINILE): Yulimar Rojas conferma il titolo conquistato due anni fa e realizza la doppietta Mondiale Indoor-Mondiale outdoor. La venezuelana, seconda alle Olimpiadi di Rio 2016, ha fatto la differenza volando a 14.63 metri: il quinto tentativo ha ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Le gare di oggi (3 marzo) : 11 titoli nella notte di Coleman - Dibaba e Stefanidi. Quante sfide! : oggi sabato 3 marzo si svolge la terza giornata dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano undici titoli: analizziamo nel dettaglio le finali in programma, i favoriti e gli outsider. 60 METRI (MASCHILE): Questo è il grande giorno di Chris Coleman, il fresco primatista mondiale. Lo statunitense ha stampato un pazzesco 6.34 due settimane fa grazie al quale è riuscito a riscrivere la storia dopo ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 3 marzo. Il programma completo e gli orari : Oggi sabato 3 marzo l’Italia si affiderà soprattutto a Fabrizio Donato ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Il vicecampione europeo di salto triplo va a caccia di un nuovo miracolo a 41 anni suonati: riuscirà nell’impresa? Attenzione anche alla staffetta femminile che punta alla finale per poi potersela giocare. Di seguito tutti gli italiani in gara e gli orari delle loro gare di sabato 3 marzo ai Mondiali indoor 2018 di ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di sabato 3 marzo : Oggi sabato 3 marzo è in programma la seconda giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio ben undici titoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di venerdì 2 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Murielle Ahouré corre un leggendario 6.97. Echevarria fa la storia - Marton in trionfo - Johnson d’oro : A Birmingham (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Seconda giornata con quattro titoli messi in palio oltre alla disputa di alcuni turni preliminari. 60 METRI (FEMMINILE): Doppietta ivoriana per opera delle scatenate Murielle Ahouré e Marie-Josée Ta Lou. La 30enne corre un pazzesco 6.97 (sesta performer di tutti i tempi, a cinque centesimi dal record del mondo) e riesce finalmente a salire sul gradino più ...

LIVE Atletica - Mondiali Indoor 2018 in DIRETTA : vanno fuori tutte le azzurre in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata della rassegna iridata, a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano quattro titoli. Imperdibile sfida sui 60m femminile con Dafne Schippers che proverà a battere Marie Josee Ta Lou ed Elaine Thompson, appassionante duello nel lungo maschile tra Luvo Manyonga e Jarrion Lawson, attesa per Gong Lijiao nel ...

LIVE Atletica - Mondiali Indoor 2018 in DIRETTA : Lukudo e Bongiorni puntano alla finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata della rassegna iridata, a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano quattro titoli. Imperdibile sfida sui 60m femminile con Dafne Schippers che proverà a battere Marie Josee Ta Lou ed Elaine Thompson, appassionante duello nel lungo maschile tra Luvo Manyonga e Jarrion Lawson, attesa per Gong Lijiao nel ...