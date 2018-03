Atalanta-Sampdoria | dalle 15 la cronaca live del match

Serie A : Genoa Cagliari - Atalanta Sampdoria. Le probabili formazioni : Davide Ballardini lo aveva anticipato: Pepito Rossi, pur avendo ricominciato ad allenarsi con i compagni, non sarà disponibile per la gara di domani contro il Cagliari. L'attaccante si era fermato per ...

Atalanta Sampdoria/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Atalanta Sampdoria, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Interessantissimo incrocio in Serie A, in palio punti importanti per l'Europa(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 05:03:00 GMT)

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Il gioco dell'Atalanta infastidisce» : GENOVA - "Quella di Bergamo non sarà una sfida decisiva". Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , va controcorrente nel presentare la prossima sfida di campionato contro l'Atalanta . "Si potrà ...

Sampdoria - Giampaolo lancia la sfida all’Atalanta : due assenze di spessore : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa in vista dell’incontro con l’Atalanta. Si tratta di uno scontro diretto in chiave Europa League, con i bergamaschi costretti a rincorrere. Domani non è una sfida decisiva, non lo saranno nemmeno le elezioni domani: la gara di domani può determinare l’avvicinamento ad un certo tipo di obiettivi, ma le gare decisive sono quelle in cui ti giochi tutto in novanta minuti. La ...

Diretta / Atalanta-Sampdoria Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : Dea vicina al raddoppio! : Atalanta Sampdoria Primavera, streaming video e Diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live. In quel di Bergamo, dalle ore 15:00, spazio alla sfida fra nerazzurri e blucerchiati(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:58:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Torino e Genoa show - sorprese di Atalanta e Sampdoria : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: il club partenoepo ha preso il giovane brasiliano Carlos Vinicius Alves Morais, che oggi svolgerà le visite mediche a Roma, alla clinica Villa Stuart. Morais è un attaccante centrale classe ’95 dal fisico imponente. La sua squadra di provenienza è il Real Sport Clube, che milita nella segunda Liga portoghese, ...

Calciomercato - Sampdoria e Atalanta si contendono Farias : GENOVA - Farias chiede più minutaggio al Cagliari. Al momento sono due le squadre molto interessate a lui: le pretendenti sono l' Atalanta di Gasperini e la Sampdoria , pronte ad accoglierlo già da ...