La lettera di Nedad Romovic per Davide Astori : 'Sei stato una persona speciale' - Ultime Notizie Flash : La lettera di Nedad Romovic per Davide Astori: 'Sei stato una persona speciale'. Sono tantissimi i messaggi dii affetto per il calciatore della Fiorentina morto nella notte del 4 marzo 2018

Lettera di Bonucci per la morte di Davide Astori/ Dopo Buffon - il ricordo di Leo : "Sei un grande amico!" : morte Davide Astori, la Lettera di Leonardo Bonucci in ricordo del difensore della Fiorentina. Il racconto di un rapporto di stima e amicizia, la profonda evidenza dell'umanità del calcio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Astori - la lettera di Tomovic : "Davide - amico mio..." : Il difensore del Chievo ha scritto un pensiero, pubblicato sul sito del Chievo, all'ex compagno di squadra

Morte Davide Astori - la commovente lettera del difensore del Milan Bonucci : Morte Davide Astori – Tutto il mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Tanti i messaggi dopo la bruttissima notizia, negli ultimi minuti è arrivata anche la commovente lettera da parte del difensore del Milan Bonucci: “Ciao Grande Asto, era così che ti chiamavo quando ci incontravamo, per una partita che ci vedeva avversari o per un raduno in Nazionale. Un sorriso e un abbraccio di ...

Morte Astori - la commovente lettera dell’ex compagno Tomovic : “Davide - amico mio…” : Morte Astori – Ancora increduli. In mattinata è arrivata la notizia della Morte di Davide Astori, difensore della Fiorentina, trovato senza vita in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Nelle ultime ore tantissimi i messaggi da parte di squadre, colleghi e tifosi, ecco una commovente lettera da parte dell’ex compagno Tomovic, adesso al Chievo: “Davide, amico mio… C’è poco da dire. Sei stata una ...