Astori | il ricordo di Pirlo | ' Buon viaggio amico mio'

Morte Davide Astori - il ricordo da brividi della Fiorentina [VIDEO] : Morte Davide Astori – Senza parole. E’ morto il calciatore della Fiorentina Davide Astori, il difensore è stato trovato senza vita in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese per un arresto cardiocircolatorio. Una notizia che ha sconvolto tutti, la decisione è stata quella di rinviare tutte le partite, non c’erano le condizioni per scendere in campo. I compagni ancora non ci credono, i tifosi in lacrime per ...