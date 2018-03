Astori | il dolore della compagna Francesca

vanityfair

: L’#ASRoma si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Davide Astori. Sconvolti dalla tragica notiz… - OfficialASRoma : L’#ASRoma si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Davide Astori. Sconvolti dalla tragica notiz… - juventusfc : Oggi non esistono colori ma soltanto un profondo dolore. La Juventus esprime le proprie condoglianze alla famiglia… - acmilan : Un ragazzo innamorato del calcio e della vita, cresciuto con noi. L'AC #Milan è scioccato dalla tragica scomparsa… -

(Di domenica 4 marzo 2018) Ladi Davide, 31 anni, il capitanoFiorentina che è morto la scorsa notte mentre era a Udine, in ritiro pre-partita, è stata raggiunta dalle lacrime e dai messaggi dei loro fan sui social. Il calciatore è stato trovato senza vita da un massaggiatore, preoccupato perchénon si era presentato all’ora prevista per la colazione pre-partita, alle 9.30. LEGGI ANCHEDavide, il capitano gentile Lutto nel calcio e l’annullamento27ª giornata del Campionato, probabilmente rinviata al 9 maggio, per ricordare «il calciatore per hobby», come lo stessosi definiva. La storia traFioretti, ex gieffina e viaggiatrice di Pechino Express, fidanzata del calciatore, nata il 23 marzo 1985, a Maddaloni in provincia di Caserta, sembrava una favola. I due si sono incontrati ad una festa, condividevano gli stessi interessi, tra cui la passione per i ...