Arctic Monkeys aprono il Roma Summer Fest all' Auditorium

Gli Arctic Monkeys hanno annunciato le date del tour europeo : Dopo tanta, tantissima attesa ora ne abbiamo conferma: il 2018 è l’anno del ritorno degli Arctic Monkeys! [arc id=”c6e0cd3a-c6be-11e2-8a73-0026b9414f30″] La rock band inglese ha finalmente annunciato le date del tour europeo. Dopo questa bella notizia, dobbiamo dartene una non altrettanto gioiosa: al momento gli Arctic Monkeys non hanno in programma nessun concerto in Italia. via GIPHY Non disperarti troppo! Noi vogliamo ...